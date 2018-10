De portões fechados, Internacional encerra preparação para confronto diante do Flamengo

A preparação do Internacional para a partida contra o Flamengo foi de portões fechados. O técnico Odair Hellmann comandou um trabalho em sigilo na tarde desta terça-feira no Beira-rio. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), às 21h45, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O principal mistério no time colorado está por conta de quem vai ser o centroavante titular. Leandro Damião, que retornou ao time no último domingo após uma lesão muscular, disputa vaga com Jonatan Alvez.

O comandante colorado vai poder contar com Rodrigo Moledo. O zagueiro cumpriu suspensão na última rodada e retorna à zaga do time.

Somando 43 pontos, o Inter poderá terminar a rodada na liderança. Para isso, a equipe conta com uma derrota do São Paulo, atual líder da competição, que tem 46 pontos ganhos e enfrenta o Atlético-MG, fora de casa.