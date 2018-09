Internacional anuncia contratação do meia Rithely, ex-Sport

O Internacional assinou contrato com o volante Rithely na tarde desta terça-feira (4). O vínculo assinado foi de empréstimo até 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de renovação por mais um ano e até mesmo de compra definitiva no final de 2019.

O atleta de 27 anos vem do Sport Recife, onde atuava desde 2011. Pelo clube pernambucano, entrou em campo em mais de 350 oportunidades, tendo vencido com a equipe dois Campeonatos Pernambucanos e uma Copa do Nordeste.

A negociação entre Internacional e Sport vinha acontecendo desde março. O volante passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, ficando impossibilitado de atuar, o que deu ao Colorado a possibilidade de decidir até este mês a negociação.

Caso não houvesse um acordo, Rithely retornaria ao clube pernambucano. Em tratamento ao clube gaúcho, o jogador manifestou o desejo de ficar e o negócio foi fechado.