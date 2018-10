Resultado Inter x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite, e até a próxima.

52 rodadas depois, o Colorado assume a liderança do Brasileirão. Desde a 8ª rodada do campeonato em 2016, que a equipe não terminava uma rodada no topo. Já o Flamengo cai para 4º, e entra de vez em crise.

FIM DE PAPO EM PORTO ALEGRE! INTERNACIONAL 2 x 1 FLAMENGO!

47' Flamengo não consegue pressionar o Inter nos acréscimos, até aqui.

45' Cinco minutos de acréscimos.

43' LOMBAAAA! Matheus Sávio recebeu na área, na cara do gol, mas bateu rasteiro e o goleiro Colorado saiu como um gigante para dividir e salvar a equipe gaúcha.

40' 33.633 torcedores presentes nessa noite.

38' Show da torcida colorada no Beira-Rio. Equipe gaúcha vai assumindo a liderança.

36' UHHH! D'Alessandro cobrou falta para a área, Moledo se antecipou a Diego Alves e cabeceou para fora.

34' Última mudança no Flamengo: Entra: Matheus Sávio / Sai: Marlos Moreno

33' Flamengo tem a bola, mas não finaliza. Inter tenta contra-atacar, mas também não consegue.

31' Mudança no Colorado: Entra: Leandro Damião / Sai: Nico López

29' Cartão amarelo para Iago, do Internacional.

27' Cartão para Marcelo Lomba, do Internacional.

26' Éverton Ribeiro recebeu de Willian Arão, mas acabou isolando.

24' Mudança no Flamengo: Entra: Uribe / Sai: Lincoln

23' Flamengo tentou chegar com Pará, mas o cruzamento fez a curva pela linha de fundo.

20' Mudança no Inter: Entra: D'Alessandro / Sai: Jonatan Alvez

18' Pottker arrancou pela esquerda e tocou para Patrick, que deixou Renê e Rhodolfo no chão, mas foi desarmado por Léo Duarte.

16' UHHHHHHHH! Vitinho rolou a cobrança de escanteio para Marlos, que parecia não esperar, e chutou por cima.

14' UHHHH! Jogo ficou frenético. Vitinho recebeu pela esquerda, arriscou cruzado e a bola passou perto.

13' No minuto seguinte, cobrança de escanteio, Dourado ganha de Léo Duarte e recoloca o Colorado na frente. Inter 2 a 1.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! É DE RODRIGO DOURADO!

12' Arão arrancou pela direita, cruzou para Éverton Ribeiro rolar e o camisa 14 bateu colocado, no alto. A bola bateu no travessão e quicou dentro. 1 a 1.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE VITINHO!

9' Mudança no Flamengo: Entra: Willian Arão / Sai: Piris da Motta

8' Cartão amarelo para Jonatan Alvez, do Internacional.

7' Vitinho buscou Piris da Motta na área, mas o passe foi forte demais.

6' DIEGO ALVES! Cruzamento de Zeca, Alvez não alcançou e a bola sobrou para Patrick, que encheu o pé e o goleiro rubro-negro defendeu.

5' UHHHHHHHH! Bolão para Nico López, que saiu na cara do gol e encobriu Diego Alves, mas a bola passou por cima do gol.

3' Encerrado: Palmeiras 2 x 0 Atlético-PR / Paraná 1 x 1 Chapecoense

2' Inter tentou o cruzamento, mas Diego Alves ficou com a bola.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes vão retornando ao gramado.

INTERVALO NO BEIRA-RIO! INTERNACIONAL 1 x 0 FLAMENGO!

45' Um minuto de acréscimo.

43' Cartão amarelo para Victor Cuesta, do Internacional.

42' Lincoln arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais.

41' Com esse resultado, o Flamengo vai caindo para o quarto lugar.

41' Em andamento: Palmeiras 1 x 0 Atlético-PR

38' Impressionante a quantidade de passes errados do Rubro-Negro carioca na partida.

35' Cartão amarelo para Piris da Motta, do Flamengo.

33' Éverton Ribeiro e Vitinho trocaram posições.

29' Flamengo volta a ter dificuldades de passar pela marcação colorada. Jogo fica mais frio em Porto Alegre.

26' Inter toca com calma a bola, e perde a chance de explorar os espaços que o Rubro-Negro dá.

24' Pottker arriscou de fora da área, mas Diego Alves defendeu.

23' LOMBA DE NOVO! Mais um cruzamento de Pará, Marlos cabeceou bem dessa vez, mas Lomba fez outra grande defesa. Flamengo em busca do empate.

21' LOMBA!!! Boa jogada trabalhada do Flamengo, Pará cruzou para Marlos, completamente sozinho, e o goleiro colorado defendeu.

17' O Inter, em vantagem, toca bem a bola e começa a achar os espaços nas laterais do campo.

15' Precisando de gol, o Flamengo manda somente um jogador para a área, enquanto ataca. Com isso, a defesa colorada leva vantagem.

12' Primeira boa jogada do Flamengo com Renê, mas o lateral não conseguiu cruzar para Lincoln, e no rebote, chutou em cima de Moledo.

10' Depois de sofrer o gol, Flamengo tenta se organizar e tem o primeiro escanteio a seu favor na partida.

8' Com esse resultado, o Internacional vai assumindo a liderança.

8' Em andamento: Atlético-MG 1 x 0 São Paulo

5' Com o resultado, o Colorado vai colando ainda mais no líder, São Paulo. Já o Flamengo vai se afastando dos líderes, e podendo ser ultrapassado por Palmeiras e Grêmio.

5' Cruzamento perfeito de Edenilson, falha de Léo Duarte, e Pottker dominou e girou para estufar a rede. Colorado 1 a 0.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! É DE WILLIAN POTTKER!

4' Éverton Ribeiro buscava Lincoln, mas a bola ficou nas mãos de Marcelo Lomba.

2' Inter começa marcando forte no campo de ataque, não deixando o Flamengo sair jogando.

1' Piris errou a saída de bola, Rhodolfo não alcançou e a bola saiu em escanteio. Na cobrança, o próprio camisa 44 cortou para lateral.

BOLA ROLANDO NO BEIRA-RIO! COMEÇA INTERNACIONAL x FLAMENGO!

A bola já vai rolar.

Expectativa de mais de 35 mil torcedores no Beira-Rio!

Equipes em campo!

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Internacional x Flamengo ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Beira-Rio, às 21h45 (de Brasília).

Quem está fora: Lucas Paquetá, Cuéllar, Berrío, Trauco e Réver.

Pendurados: Diego Alves, Rodinei, Marlos Moreno, Geuvânio e Henrique Dourado.

Após um mês de agosto instável, o Rubro-Negro carioca começou setembro com o pé esquerdo, ao ser derrotado pelo Vozão em casa, e precisa se recuperar contra o Inter, para evitar que uma nova crise seja instalada no Ninho do Urubu. Mas para isso, o técnico Maurício Barbieri terá o desfalque de quatro jogadores: Paquetá, Trauco e Cuéllar (convocados), além do capitão Réver, que não jogará devido a uma multa contratual.

Quem está fora: Danilo Fernandes.

Pendurados: Rossi, Iago, Uendel e Edenilson.

Invicto há sete partidas, o Colorado pode assumir a liderança pela primeira vez nesse Brasileirão, mas para isso precisará balançar a rede adversária, o que não acontece há dois jogos. Para isso, Odair Hellmann fez mistério no último treino antes da partida, e não revelou qual será o camisa 9 da equipe gaúcha: Leandro Damião ou Jonatan Alvez.

Já o Flamengo, na última rodada, recebeu o Ceará em pleno Maracanã com mais de 61 mil pessoas, e foi derrotado por 1 a 0. Veja os melhores momentos:

Internacional x Flamengo ao vivo

Na última rodada, o Inter foi até o Mineirão, enfrentar o Cruzeiro, e empatou em 0 a 0. Veja os melhores momentos:

Jogo do Flamengo ao vivo hoje

O Rubro-Negro, 3º colocado com 41 pontos, vive uma situação semelhante. Em caso de vitória, pulará para o 2º lugar, e poderá ver a diferença para o Tricolor paulista cair. Porém, em caso de tropeço, também pode terminar rodada em 5º.

Com 43 pontos, na vice-liderança, o Colorado pode assumir o topo do campeonato nessa noite, caso derrote o Flamengo, e o São Paulo perca para o Atlético-MG. Porém, em caso de tropeço, pode terminar a rodada até na 5ª posição, ficando mais longe da liderança.

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, no Beira-Rio, às 21h45, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 23ª rodada da competição.