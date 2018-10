Jogo Palmeiras x Atlético-PR ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-0)

Na próxima rodada o Verdão enfrenta o seu rival Corinthians no Allianz Parque

49' FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS!!!

49' PÊNALTI DE SEGURANÇA!!! Moisés cobrou no meio do gol, o goleiro foi para o canto direito e ampliado o placar

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!! MOISÉS

48' Bruno Henrique lançou Willian que foi derrubado pelo goleiro Santos

48' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS

45' Três minutos de acréscimo

41' Substituição no Palmeiras: Sai: Dudu. Entra: Jean

38' SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALVA SANTOS!!!!! Willian enfiou a bola para Deyverson que ficou cara a cara com o goleiro que fez excelente defesa evitando o segundo gol

35' Guilherme aproveitou a falha da defesa do Palmeiras e finalizou, a bola passou por cima do gol

32' UUUUUUH Dudu pela direita driblou Marcio Azevedo e chutou na rede pelo lado de fora

30' Público: 24.601 para uma renda de R$ 1.263.083,14

28' UUUUUUUH Dudu cobra escanteio na primeira trave, Moisés cabeceia para fora.

25' TA LÁ É DO VERDÃO!!!! Deyverson deu lindo passe entre os zagueiros para Willian que ficou cara a cara com goleiro e só teve o trabalho de balançar as redes. Aberto o placar!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!!!!! WILLIAN!!!

22' Deyverson recebeu na direita e arriscou, Santos fez fácil defesa

20' Substituição no Palmeiras: Sai: Borja. Entra: Deyverson

20'Substituição no Atlético-PR: Sai: Renan Lodi. Entra: Marcio Azevedo

19' Deyverson foi chamado por Felipão e vai entrar

17' Substituição no Atlético-PR: Sai: Bruno Nazário. Entra Guilherme

16' Bruno Nazário sentiu fortes dores no tornozelo e o jogo foi paralisado

15'

11' Bruno Nazario arriscou de longe, a bola explodiu em Edu Dracena

6' Borja foi lançado em posição de impedimento

2' NÃO WILLIAN!!! Borja deu lindo passe para Willian que ficou livre para fazer o gol e acabou adiantando muito a bola, Wellington chegou rasgando e evitou o gol

1' NÃO BORJA!!! Willian deu lindo cruzamento para o camisa 9, que estava sozinho na área poderia matar a bola no peito, mas tentou um voleio e acabou furando

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Substituição no Palmeiras no intervalo: Sai: Thiago Santos. Entra: Bruno Henrique

Intervalo de jogo é a hora perfeita para pegar um desconto na camisa do seu time lá na FutFanatics

Foi um primeiro tempo sem grandes chances para as duas equipes, os goleiros pouco trabalharam no jogo. O melhor lance da partida foi o lindo chapéu de Dudu em Jonathan

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!! 0 A 0!

45' OLHA A CHAPELEIRA !!! Dudu recebeu na esquerda deu um lindo chapéu em Jonathan e arrancou em direção ao gol e foi derrubado, o árbitro mandou seguir o lance. Dudu recebeu amarelo por reclamação

44' Em cobrança de falta ensaiada, Nikão mandou uma bomba na barreira

40' IH RAPAZ Wellington recuou a bola para o goleiro Santos que foi dar um bicão para frente e acertou Borja, a bola quase foi pro gol

37' AFASTA WILLIAN!!!! Nikão pela direita cruzou rasteiro, dentro da área Willian chegou no carrinho para afastar o perigo

30' + Camisa do Verdão ou do Furacão com desconto? corre para FutFanatics

30' QUAAAAAASE!!!! Mayke deu lindo passe para Dudu que cruzou rasteiro, a bola passou por todo mundo e sobrou para Borja, que na hora do chute foi travado por Zé Ivaldo

26' UUUUUUUUUUH Dudu cobrou falta na área, Thiago Santos desviou de cabeça na segunda trave e quase abriu o placar

24' FOOOOOOOOORA Em boa troca de passes Marcinho apareceu nas costas de Victor Luis e rolou para Nikão, que dentro da área , mandou de primeira, a bola passou raspando à trave

22' UUUUUUUUUH Renan Lodi desceu pela esquerda e tocou para Marcinho que chutou cruzado, a bola passou na boca do gol e foi para fora

21' Moisés deu linda caneta em Renan Lodi e tocou para Mayke que cruzou nas mãos do goleiro

18' Marcinho dominou na entrada da área e mandou uma bomba, a bola desviou em Dracena e Fernando Prass fez a defesa

14' UUUUH Dudu cobrou falta na área, Moisés, na segunda trave, cabeceou para fora do gol

13' Nikão disparou em velocidade pela direita, Victor Luis chegou antes e acabou tirando a bola para escanteio

10' + confira as ofertas do nosso parceiro FutFanatics

6' Willian roubou a bola no meio de campo e achou Dudu na ponta esquerda, o goleiro Santos saiu da área e tirou a bola de cabeça

3' Borja recebeu bola esticada, ganhou do marcador e tentou cruzar para Moisés, mas acabou pegando mal na bola que ficou com goleiro Santos

1' Nikão recebeu na intermediária e arriscou o chute. A bola bateu em Pablo em posição irregular e foi marcado o impedimento

0' COMEÇA O JOGO!!!

Tudo pronto, a bola vai rolar

Edu Dracena que completa 100 jogos será o capitão do Palmeiras no jogo de hoje

Times em campo!!

Faltando pouco mais de 10 minutos para o início da partida, temos alguns lugares vazios no estádio. Foram vendidos mais de 20 mil ingressos antecipadamente.

Histórico de confronto: 54 jogos, 26 vitórias para o Palmeiras, 17 empates e 11 vitórias para o Atlético-PR.

Hoje será uma noite especial para um atleta do Palmeiras, Edu Dracena completa 100 jogos pelo clube.

Palmeiras também em campo para o processo de aquecimento

Atlético-PR no aquecimento

Goleiros do Palmeiras no aquecimento, Weverton foi poupado e Fernando Prass será titular da partida

Atlético-PR escalado:

Palmeiras escalado:

Boa noite leitores da VAVEL! Bem-vindo à transmissão de Palmeiras x Atlético-PR ao vivo hoje, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Allianz Parque, às 21h (de Brasília) e começa aqui na VAVEL Brasil.

+ Confira as ofertas do nosso parceiro FutFanatics

O Palmeiras, é o 5º colocado com 40 pontos, em 22 partidas foram 11 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Na última rodada, o Verdão venceu a Chapecoense por 2 a 1.

O Atlético-PR é o atual 9º colocado com 27 pontos, em 21 jogos foram sete vitórias, seis empates e oito derrotas.Os Paranaenses estão em ótima fase com quatro vitórias consecutivas.

Pré jogo: Palmeiras enfrenta Atlético-PR buscando encostar nos líderes do Brasileirão

O Furacão também venceu na última rodada, jogando em casa a equipe bateu o Bahia por 2 a 0. Pablo e Rony marcaram para os donos da casa.

Palmeiras x Atlético-PR ao vivo

O Verdão não poderá contar com alguns jogadores, Guerra, Marcos Rocha e Gustavo Scarpa se recuperam de lesões. Diogo Barbosa, Hyoran, Luan estão suspensos

O Furacão também terá desfalques, Raphael Veiga por dois motivos, o atleta recebeu o 3º cartão amarelo e pertence ao Palmeiras. Thiago Heleno faz transição física e Marcelo Cirino ainda se recupera de lesão

Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Atlético-PR pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018.