Liberados do departamento médico, Maicosuel e Torito são opções para jogo contra Chape

O técnico do Paraná, Claudinei Oliveira, poderá contar com dois reforços para o jogo contra a Chapecoense, nesta quarta feira (5), em casa, pela 23ª rodada da Série A, às 21h. São eles, o volante Torito González e o meia Maicosuel, que se machucaram em partida contra o Botafogo, e agora estão liberados pelo Departamento Médico do Tricolor. Torito atuou os 90 minutos contra a equipe carioca, mas sentiu desconforto no músculo adutor após a partida, enquanto o camisa 10 saiu já no intervalo com lesão no músculo posterior da coxa. Ambos ainda não tiveram oportunidades com o novo técnico.



Quem também fica a disposição é o volante Leandro Vilela, que volta de suspensão e deve ter seu lugar no 11 inicial. Desta forma, o Paraná deve ir a campo com: Richard; Junior, Cleber Reis, René Santos e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana, Caio Henrique e Nadson; Carlos (Ortigoza ou Rodolfo) e Rafael Grampola.







Durante o treino desta terça feira, apenas os jogadores que entraram no segundo tempo contra o Sport treinaram, enquanto os titulares ficaram na academia em trabalho regenerativo. Quanto aos desfalques, Claudinei não poderá contar com Silvinho, que sofreu lesão na coxa e Jhonny Lucas, que está fora do jogo pelo terceiro cartão amarelo.



O Tricolor é o lanterna da Série A, com 15 pontos em 22 partidas. São nove pontos atrás do primeiro time fora da Z4, o Vasco, com 24 pontos.