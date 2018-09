São Bento bate Paysandu com gol contra de goleiro e respira na Série B

Em jogo realizado nesta terça-feira (4), o São Bento enfrentou, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e bateu o Paysandu por 1 a 0, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

No primeiro tempo, a equipe visitante teve mais chutes a gol, porém sem grandes chances. A posse de bola foi equilibrada.

Logo no começo do segundo tempo, após falta cometida por Diego Ivo, Anderson Salles bateu, a bola pegou no travessão e nas costas do goleiro do Paysandu, em direção ao fundo das redes. O árbitro da partida validou gol contra do arqueiro.

Até os 20 minutos da segunda metade do jogo, o Paysandu não tinha conseguido atacar, com o São Bento controlando o jogo. A partir dos 25 minutos, a equipe da casa sentiu e o Paysandu cresceu na partida, porém sem conseguir muitas finalizações.

Aos 35 minutos, o jogador da equipe visitante, Matheus Silva, foi expulso após cometer falta.

O Paysandu entra em campo novamente na sexta-feira (7), contra o Avaí, em Belém. Já o São Bento enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, no sábado (8).