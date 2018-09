Santos contrata Felippe Cardoso, atacante da Ponte Preta

Nesta terça-feira (4), o Santos contratou o atacante Felippe Cardoso, de 19 anos, da Ponte Preta. O jogador foi uma indicação do técnico Cuca e pode atuar como centroavante. Ele inclusive, já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID).

A princípio o atacante vem por empréstimo até o fim do ano. Como o pagamento é parcelado, a transação completa só será liberada ao fim da quitação,em janeiro. O Santos vai desembolsar R$3 milhões por 60% dos direitos econômicos, que hoje pertencem a Ponte Preta. A Macaca comprou o jogador do Osvaldo Cruz na segunda divisão do Campeonato Paulista, em setembro de 2017 por R$ 220 mil. O Osvaldo Cruz vai manter os 40% de olho em uma futura venda.

Aprovado nos exames médicos, que foram realizados nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, Felippe está em fase final de recuperação de problema no púbis e não atua desde a derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, em maio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador fez 22 jogos na temporada e marcou quatro gols.

Esse será o sétimo reforço da equipe santista nesta temporada. Antes já tinha contratado Gabriel Barbosa e Dodô, por empréstimo, Eduardo Sasha, Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derliz González.