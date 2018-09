Por acordo contratual, Hernane Brocador não entrará em campo pelo Sport contra o Bahia

Hernane Brocador não jogará pelo Sport contra o Bahia, nesta quarta-feira (5). Apesar de ter assinado em definitivo pelo Leão (ou seja, não foi um empréstimo), o jogador não atuará por um motivo atípico: quando rescindiu o contrato com o Tricolor de Aço, o atacante teve direito natural a valores válidos pela rescisão. E estes são pagos de forma parcelada pelo Bahia, que ainda detinha o seu passe.

Com isso, sabendo da proximidade do jogo entre os dois grandes rivais nordestinos, ficou decidido entre as diretorias que Hernane não entraria em campo no jogo de amanhã.

Vale lembrar que esse tipo de acordo entre os clubes foi proibido por um determinado período, mas que a CBF voltou a autorizar a prática no ano passado. Sem o Brocador, Eduardo Baptista quebrará a cabeça para montar o time em Salvador. A opção mais natural seria Rafael Marques no comando do ataque.

Foi assim, inclusive, que o Leão viveu seu melhor período no campeonato. Mas sem convencer e com baixo rendimento dentro de campo, o atacante ex-Palmeiras e Cruzeiro vive fase de grande baixa na Ilha do Retiro. Outras opções seriam Rogério como "falso nove" e a entrada de Marlone na esquerda. O meia perdeu a posição no último jogo contra o Paraná mas segue prestigiado pela comissão técnica.

A resposta quanto a isso só deverá ser respondida no momento que a escalação oficial for divulgada. Ou seja, a apenas minutos do horário do confronto, que está marcado para as 19h30.