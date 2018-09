Resultado América-MG x Vasco da Gama AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Independência

Encerrada a 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O América-MG termina na nona colocação com 29 pontos. Já o Vasco, beira a zona de rebaixamento com 24 pontos

João Ricardo: "Chego até a ficar um pouco emocionado com o torcedor cantando parabéns para mim. São coisas como essas que nos faz gostar cada vez mais desse clube. Cada vez mais me dedicar, me aperfeiçoar para poder dar essa alegria. Só tenho que retribuir o que fizeram por mim. Com certeza (é uma defesa que vale gol). A comemoração do goleiro é essa: pegar pênalti, fazer defesa salvadora".

Wagner: "Difícil falar nessa hora. Estamos tentando, batalhando, correndo. Vamos ter que achar forças não sei de onde para reverter. Vamos botar a cabeça no lugar porque temos o Vitória pela frente. Conseguimos ter mais volume de jogo, chegamos bem mais ao ataque. Temos que melhorar nossa marcação, tanto na frente quanto no meio. Quando ficarmos mais consistentes vamos parar de tomar gols".

FIM DE JOGO NO INDEPENDÊNCIA!!!

4 minutos de acréscimo

SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA: Entra: Lincoln Sai: Gerson Magrão

35' Após cruzamento de Aderlan, Gerson Magrão chuta de fora da área e vira o placar! Gol muito semelhante com o primeiro

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO AMÉRICA

33' Primeiro gol do Vasco da Gama sob o comando do técnico Alberto Valentim

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Maxi Lopez cobra o pênalti e converte!!

30' PÊNAAALTI PARA O VASCO!!! Matheus Ferraz empurra Maxi Lopez e Heber Roberto apita a penalidade

SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Entra: Andrey Sai: Desábato

27' Time de São Januário bem melhor neste segundo tempo

SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG: Entra: Aderlan Sai: Norberto

SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG: Entra: Juninho Sai: Wesley

SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Entra: Marrony Sai: Yago Pickachu

17' NA TRAAAAAAAVEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! Pickachu cobra a falta, Maxi Lopez cabeceia, e a bola explode no travessão de João Ricardo

15' Jogo bastante equilibrado aqui no Independência

4' Vasco pressiona o América neste início de segundo tempo

SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Entra Andréz Rios Sai: Thiago Galhardo

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Carlinhos: "Gol muito bonito. Tive a felicidade de pegar bem na bola e fazer o gol. Nosso time está bem. Vamos ver o que o professor vai pedir no segundo tempo para a gente sair com essa vitória"

Yago Pickachu: "Nossa postura é inadmissível. Cometemos os mesmos erros de sempre. Sabemos que é um confronto direto, e nossa equipe não está mostrando em campo que quer vencer".

47' Fim do primeiro tempo no Horto.

45' O arbitro Heber Roberto Lopes dá 2 minutos de acréscimos

44' Vasco fica mais com a bola neste fim de primeiro tempo.

37' NA TRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE!!!! Carlinhos cobra a falta e a bola bate no travessão

35' CARTÃO AMARELO PARA DESÁBATO. Falta para o América na entrada da área

33' América-MG muito bem aqui no Independência. Vasco com muitas dificuldades no coletivo

30' Em uma boa troca de passes do Coelho, Gerson Magrão cruza pela esquerda, a defesa afasta e Carlinhos pega de primeira de fora da área e abre o placar no Independência

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO AMÉRICA-MG

25' Segundo escanteio seguido para o América aqui no Independência

23' Thiago Galhardo de volta ao campo

POSSE DE BOLA: América: 60% - Vasco: 40%

21' Thiago Galhardo cai no chão e chama atendimento médico

16' UUUUUUUUUUHHH Lenon arranca pela direita, chuta e dá o primeiro susto no goleiro João Ricardo

14' Vasco com dificuldades de infiltração. Equipe carioca erra muitos passes no ataque

12' América pressiona bastante neste momento

11' Wesley bate a falta e a bola explode na barreira

9' FAAALTAA PERTO DA ÁREA

8' América com dificuldades de infiltração no campo do adversário

7' Gerson Magrão cobra o escanteio e a defesa tira

6' Escanteio para o América

5' Wagner cobra a falta e a defesa do América-MG afasta

5' Primeira falta marcada para o time do Rio de Janeiro

3' Equipes trabalham bastante a bola neste início de jogo

COMEÇA O JOGO NO HORTO

Toca o Hino Nacional Brasileiro no Independência

O goleiro João Ricardo, do América-MG, completará 200 jogos com a camisa do clube

VASCO DA GAMA ESCALADO!

Martín Silva; Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Henrique; Desábato, Raúl, Thiago Galhardo, Wagner e Yago Pickachu; Maxi Lopez

AMÉRICA-MG ESCALADO!

João Ricardo; Noberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, David, Gerson Magrão, Wesley e Giovanni; Luan

Desfalques no Vasco: Giovanni Augusto, Leandro Castan, Breno, Henríquez e Rildo. Todos por lesões.

Pendurados no Vasco: Martín Silva, Andrey e Ricardo.

Desfalques no América-MG: Rafael Moura (suspenso); Lima, Aylon e Ruy (lesionados).

Pendurados no América-MG: Ademir, Aylon, Carlinhos, Gerson Magrão, Leandro Donizete, Matheus Ferraz, Paulão e Wesley.

Sendo assim, a provável escalação do Vasco é: Martin Silva, Lenon, Luiz Gustavo, Henrique; Desábato, Raul (Andrey), Wagner; Yago Pikachu, Maxi Lopez, Vinicius Araujo.

Do outro lado, o Vasco também deve ter mudanças em relação à vexatória derrota para o Santos, no Maracanã, por 3 a 0. No entanto, as trocas ainda fazem parte de mistério do treinador Alberto Valentim, que vai para seu terceiro jogo no clube carioca. Especula-se que Desábato e Vinicius Araújo podem voltar ao time. Os novos reforços, Willian Maranhão e Lucas Kal, foram relacionados e devem aparecer no banco de reservas.

Com isso, a provável escalação do América-MG é: Jõao Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, David, Wesley, Gerson Magrão E Giovanni; Luan.

Na equipe mineira, Adilson Batista deve fazer mudanças em relação à última partida do Coelho, em derrota diante do Vitória, no Barradão. David e Wesley apareceram nos treinamentos nas vagas de Juninho e Aderlan. Além disso, na vaga do suspenso Rafael Moura, Giovanni deve entrar no time, mudando a equipe taticamente e passando Luan para o centro do ataque.

No primeiro turno, no Rio de Janeiro, o Vasco aplicou uma goleada sobre o América por 4x1. Andrés Ríos, Kelvin, Caio Monteiro e Bruno Cosendey marcaram para o time da casa. Rafael Moura fez o gol de honra do time Americano.

América-MG x Vasco AO VIVO

Por outro lado, o Vasco tenta buscar uma estabilidade sob o comando do recém chegado Alberto Valentim. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o time de São Januário beira a zona de rebaixamento, na 16° colocação, com 24 pontos.

Com 26 pontos na tabela e há dois jogos sem vencer, o Coelho ocupa a 12° colocação e espera sair vitorioso para cumprir o seu objetivo que é permanecer na elite do futebol brasileiro.

América-MG x Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (6), no Independência , às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. É a 23ª rodada do torneio nacional!

