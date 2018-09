Ricardo Oliveira renova contrato com Atlético-MG por duas temporadas

A vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo nesta última quarta-feira (5), foi de extrema importância para a equipe na tabela do campeonato e também para não deixar o São Paulo abrir vantagem. O jogo foi de muita intensidade por conta do discurso motivacional de Ricardo Oliveira na terça. Ele participou do gol da vitória e, ao final do jogo, anunciou sua renovação de contrato com o Galo até dezembro de 2020.

"Alô massa atleticana, após essa vitória importantíssima, eu tenho mais uma notícia que agradou muito o meu coração. O meu contrato está renovado, estaremos juntos até 2020. Juntos, aquilo que eu falei (coletiva na terça), acreditando, unindo forças, nós vamos chegar onde nós queremos. Obrigado pelo carinho. Jamais deixarei de lutar como vocês gritam e de dar o meu melhor para honrar essa camisa. Obrigado. Estou muito feliz", expressou.

Em uma longa coletiva de imprensa na terça-feira (4)na Cidade do Galo, Ricardo Oliveira ponderou a união do grupo, reunião com o presidente e convocou a torcida para apoiar de maneira intensa, assim como a volta do grito "Eu acredito", que ficou famoso durante a conquista da Copa Libertadores da América em 2013 e da Copa do Brasil em 2014.

"Tudo aquilo que eu falei é o que de fato a gente gostaríamos e queremos sentir. Dentro de campo entregando tudo e o torcedor reconhecendo de fora. Hoje (quarta), nós conseguimos juntar essas duas forças e demos um golpe de autoridade dentro da competição, vencendo o 1° colocado. Jogo muito difícil, mas voltamos a demonstrar nossa força aqui dentro e é o que esperamos continuar dentro da competição", concluiu.

Após o final da partida, o São Paulo acabou perdendo a liderança no saldo de gols. Já o Atlético continua na 6ª colocação, com 38 pontos, 8 a menos que o agora líder, Internacional.

O clube mineiro conta com uma importante sequência no campeonato. O próximo compromisso é na segunda, às 20h contra o xará paranaense. Em seguida, o Galo faz o clássico contra o Cruzeiro, no estádio Mineirão. Todos os jogos são válidos pelo Brasileirão.