Após revés, Tiago Nunes lamenta erros do Atlético-PR: ''Entregamos as bolas para o Palmeiras''

O Atlético-PR viu sua sequência invicta ser quebrada diante do Palmeiras, nesta quarta feira (5), em São Paulo. O Furacão acabou sendo superado por 2 a 0. O técnico rubro-negro, Tiago Nunes, aprovou os 45 minutos iniciais da equipe, mas não conseguiu segurar o Verdão na etapa final.



“A gente fez um primeiro tempo muito bom, com um jogo de qualidade, achando espaços necessários para sair jogando. Chegamos algumas vezes no último terço, mas não transformamos em chances de gol. Era um jogo muito controlado. Na virada não conseguimos ter a mesma qualidade de jogo. Tivemos uma sucessão de erros não forçados, erros técnicos. Entregamos as bolas para o Palmeiras e o contra-ataque deles é muito rápido. E com qualidade muito grande para definir”, disse.



Mas Tiago acredita que a derrota não pode interferir no crescimento da equipe na temporada.



"Em alguns momentos, correríamos o risco de perder. Não somos ingênuos achando que iríamos manter um grau de resultados tão bons durante tanto tempo. Nosso grupo vem de uma ótima campanha, uma ótima crescente. Não vai ser esse resultado que vai mudar as coisas que estamos construindo”, comentou.



Para o técnico, a derrota tem que ser momento de aprendizagem do que não se deve fazer na sequência do trabalho, e disse que a equipe não conseguiu impor o mesmo ritmo das rodadas passadas.



“Levamos a lição que temos que errar menos. A derrota passou por nossos erros, principalmente os duelos individuais. Tecnicamente a equipe toda não conseguiu repetir a mesma atuação”, completou.



O Atlético-PR continua em sua sequência de jogos longe de Curitiba, contra o Atlético-MG, na próxima rodada, no Independência, segunda feira (10), às 20h.