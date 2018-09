Marcinho lamenta empate contra o Cruzeiro, mas garante que não faltou vontade do Botafogo

O Botafogo foi melhor ofensivamente, mas não conseguiu sair do empate com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Nilton Santos. Luiz Fernando abriu o placar logo aos 10 minutos da etapa inicial e Edílson descontou para os mineiros, aos 33. O resultado deixa a equipe carioca a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Marcinho, lateral alvinegro, falou após o jogo.

“Não é uma situação em que queremos estar, mas estamos trabalhando para sair disso. Era um jogo que teríamos que ter ganho para afastar. Mas paciência, tentar os três pontos no próximo.”

O Botafogo deixou o campo sob vaias da sua torcida, que sempre espera vitórias no Nilton Santos. Jogando em casa, o time acumula cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no Campeonato Brasileiro. Marcinho assegura que não faltou vontade. “Podemos até não ter tido qualidade na hora de concluir, mas tivemos mais bola e mais chances” afirmou o lateral.

Os comandados de Zé Ricardo ocupam a 14ª posição na tabela do nacional, com 26 pontos, e se preparam para outro grande desafio. No Maracanã, o Botafogo enfrenta o Fluminense, às 16h do próximo domingo (9). Com 27 pontos, o Tricolor é o 12º colocado.