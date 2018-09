Corinthians anuncia acerto com Jair Ventura

Após a saída de Osmar Loss do comando técnico, o Corinthians anunciou a chegada de Jair Ventura para assumir o cargo de treinador do clube. O novo comandante havia feito seu último trabalho no Santos, e assume o Alvinegro Paulista para tentar afastar os maus resultados e brigar pela Copa do Brasil.

O novo técnico do time iniciou sua carreira no Botafogo, onde fez ótimo trabalho e despertou interesse de outros clubes do país. No final de 2017, assumiu o Santos para atuar no início da temporada de 2018, porém os resultados ruins e a cobrança por um time mais ofensivo por parte da torcida fez com que o treinador fosse demitido. O treinador tem um estilo de jogo muito parecido com o do Corinthians, que gosta de jogar defensivamente, explorando os contra-ataques.

Ainda não foi divulgado o tempo de contrato e quando Jair dará início ao seu trabalho no clube. Espera-se que o treinador assuma o comando da equipe já no domingo no clássico contra o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão. Além disso, o novo treinador do Corinthians enfrentará na próxima quarta-feira um dos principais jogos do time no ano, pelas semifinais da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no Maracanã.

A chegada de Jair Ventura não é a primeira mudança no comando da equipe nesse ano. Em maio, o então técnico campeão brasileiro, Fabio Carille, saiu rumo ao futebol árabe, período em que Osmar Loss assumiu o cargo interinamente e posteriormente foi efetivado.

Após a derrota por 2 a 1 contra o Ceará, o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro, anunciou o desligamento de Osmar Loss com o cargo principal do comando técnico do clube. Ainda de acordo com o dirigente, o ex-técnico será apenas afastado do cargo e continuará seu trabalho no clube como auxiliar.