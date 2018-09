Após empate, Mano Menezes identifica dificuldades no Cruzeiro: "Entramos desatentos"

O Cruzeiro empatou por 1 a 1, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (5), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe estrelada continua na sétima posição e possui 32 pontos.

Até o momento, a Raposa conquistou apenas um vitória nas últimas cinco partidas. O treinador Mano Menezes destacou que a dificuldade da partida e após o gol sofrido o time deu uma melhorada, porém, não conseguiu ser efetivo.

+ Procurando camisas do Cruzeiro com desconto? Vai Futfanatics

“Não pôde ser (um jogo) com vitória porque a gente não mereceu vencer. Foi um jogo duro, foi um jogo que esperávamos essa dureza mesmo. Um campo muito difícil, com condições difíceis. Sofremos um pouco porque acho que entramos desatentos na primeira parte até sofrer o gol. Muita bola para trás, até por essa insegurança de jogar no meio-campo, depois trabalhamos melhor a bola, rodando ela, rondado a área, não criando tantas chances, quase nenhuma, mas controlando melhor o jogo depois daquele primeiro momento”, frisou.

Mano ainda explicou os motivos de certas substituições e a saída prevista do craque Thiago Neves já estava programada. Além disso, elogiou a grande participação de Fábio no jogo, com defesas que garantiram o empate no placar.

“Chegamos ao empate, voltamos do intervalo e fiz a substituição do Edilson por causa do cartão amarelo. Estava prevista a saída de Thiago para 70 minutos para não correr nenhum risco. A escolha por um volante foi porque estávamos sofrendo dos lados, com os laterais, tentei fazer um 4-1-4-1, acho que não funcionou muito bem pelo lado direito. Sofremos com o Marcinho. Acho que marcamos mal pelo lado esquerdo na última parte e o Fábio fez grandes defesas. É o momento, vamos levar um ponto”, finalizou.

O Cruzeiro vai até Recife enfrentar o Sport, no sábado (9), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.