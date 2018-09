Everton Ribeiro lamenta nova derrota do Flamengo: "Difícil para a gente"

Após a derrota para o Ceará em casa, o Flamengo enfrentou o Internacional nesta quarta-feira (5), em Porto Alegre, e foi batido por 2x1 pelo novo líder do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro carioca não vence há 3 partidas e pode terminar a rodada em quinto lugar na tabela, se distanciando cada vez mais da ponta.

Na saída do campo, o zagueiro Rhodolfo falou sobre o segundo gol sofrido pelo time.

"Eles bateram a bola rápida ali. Não deu tempo dos nossos jogadores chegarem para ajudarem na marcação no meio. Mas é preciso ter atenção para não errar desse jeito mais.", falou o jogador.

Rhodolfo também comentou sobre essa ser a primeira vez em que o Flamengo sofre duas derrotas seguidas no Brasileirão 2018.

"Nosso time está criando, nós estamos lutando, mas sabemos que é pouco. A gente tem que trabalhar, pedir desculpas. Infelizmente nossa bola não entrou, eles tiveram muitas oportunidades e a bola deles acabou entrando. É treinar bastante para melhorar essa situação", finalizou o zagueiro.

O meia Éverton Ribeiro também se pronunciou e destacou que os recentes resultados afastam o Flamengo da meta de conquistar o Campeonato Brasileiro: "Um momento em que não poderíamos ter essas derrotas. Faz parte do campeonato, mas vai ficando mais difícil para a gente. A gente tentou, conseguimos o empate, mas, infelizmente, tomamos o gol muito rápido e tivemos que correr atrás de novo. Jogar fora de casa é difícil. Foco total para vencer o próximo jogo.", afirmou o jogador.

O Flamengo volta a campo no sábado (8), contra a Chapecoense, no Maracanã. O jogo será válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (12), o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.