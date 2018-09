Claudinei Oliveira lamenta empate do Paraná com a Chapecoense: ''Sentimento pior impossível''

O Paraná estava próximo de acabar seu jejum de 8 jogos sem vencer, mas tomou um gol nos minutos finais da partida contra a Chapecoense, na última quarta feira (5), e acabou aumentando o número de jogos sem vitórias para 9. O técnico Claudinei Oliveira acredita que o Tricolor teve as melhores chances da partida e disse que uma vitória seria o resultado mais justo.



"O sentimento é o pior possível. Estávamos com três pontos conquistados, e merecidos, porque controlamos o jogo. Tivemos as melhores chances, controlamos o espaço, demos a posse de bola para a Chapecoense, mas às vezes não tomamos a melhor decisão na hora de finalizar. E numa bola parada, infelizmente fomos rebater a bola, fizemos a falta e sofremos o gol. As nossas chances foram mais claras. Fomos mais castigados do que incompetentes no jogo. Foi um castigo muito duro pelo que a gente apresentou. Não merecíamos sair com o empate", lamentou Claudinei.







Com o empate o Paraná chega a apenas 16 pontos em 23 jogos, e segue na lanterna da competição com apenas 23% de aproveitamento. Já são 6 pontos de distância para penúltimo colocado, a própria Chape, que soma 22 pontos, e 8 pontos atrás do Vasco, primeiro time fora do Z4. O momento delicado do Paraná foi assunto em coletiva de imprensa concedida por Claudinei, que preferiu não procurar culpados pela má fase.



"Se estamos cometendo erros, faz parte, jogar pressionado é difícil. E estando na zona de rebaixamento é mais difícil ainda. Até por um excesso de vontade, os jogadores às vezes tomam decisões erradas. Temos que saber conviver com o erro do atleta, e não culpabilizar A, B ou C. Vamos sair dessa situação todos juntos, não é apontando o dedo para ninguém que vamos achar o caminho mais fácil", disse.



Mesmo com o momento ruim o treinador não desistiu de livrar o Paraná do rebaixamento.



"As coisas não estão acontecendo, mas não por falta de empenho ou dedicação. Vamos mais uma vez para casa com o sentimento de que poderíamos ter sorte melhor. Temos dois caminhos: ou achamos que não vai dar e desanimamos, ou vamos continuar lutando. Não podemos desistir. Estamos aqui para tentar resgatar o clube e vamos lutar até o final para isso", finalizou.



O Paraná volta a campo neste domingo (9), contra o Santos, novamente no Durival Britto, às 19h, em busca de uma vitória na luta contra o rebaixamento.