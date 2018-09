Com gol contra, Atlético-GO vence Oeste e entra no G-4 da Série B

ATLÉTICO-GO: Daniel Borges (contra) aos 31 min, do 1T e Renato Kayser aos oito minutos do 2T. OESTE: Marcinho, aos 33 do 1T

Na tarde desta sexta-feira de feriado, o Oeste recebeu o Atlético-GO, na Arena Barueri, em partida válida pela 26° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E com direito a lance bizarro, o Rubrão foi derrotado por 2 a 1. Os gols foram marcados por Daniel Borges (contra) e Renato Kayser, para a equipe goiana e Marcinho diminuiu para a equipe paulista.

Com o resultado, o Atlético-GO entra provisoriamente no G4, com 43 pontos, e torce para que o Avaí tropece diante do Paysandu, para se manter na quarta posição. Já o Oeste, ocupa à 11° posição, com 34 pontos.

O Oeste começou o jogo, tentando tomar as rédeas e teve a posse de bola. A primeira boa chance da equipe paulista veio aos 13 minutos, quando Pedrinho foi lançado, passando pela defesa e rolou para a chegada de Marcinho, que bateu para uma ótima defesa de Jefferson.

O Atlético-GO respondeu num belo contra-ataque, após lançamento de Renato Kayser, Jonathan invadiu a área em velocidade e tentou o passe. Porém, Tadeu estava bem atento ao lance e interceptou o toque com a mão.

A partida aos poucos foi diminuindo o ritmo, e o Dragão conseguiu abrir o placar, num lance bem bizarro. O lateral Daniel Borges recuou a bola para o goleiro Tadeu, que ao tentar afastar o perigo viu a bola tocar no "morrinho artilheiro", ganhando altura e passando por cima de seu pé e morrendo no fundo da rede.

O Dragão nem teve tempo de comemorar, dois minutos depois, Marcinho recebeu na intermediária, acertando um belo chute deixando tudo igual na Arena Barueri.

A equipe visitante voltou à ficar a frente no placar no segundo tempo. Pedro Bambu arriscou de fora da área, a bola desviou e dificultou a defesa do goleiro Tadeu, que rebateu nos pés de Renato Kayser. Sem trabalho, o atacante apenas empurrou para o gol, decretando a vitória do time goiano, que ainda tentou buscar o empate, mas não conseguia finalizar e levar chances de perigo.

Na próxima rodada, o Atlético-GO tem o clássico diante do Goiás, no Olímpico, às 16h, no próximo sábado (14). No mesmo dia, o Oeste recebe a Ponte Preta, na Arena Barueri, às 21h.