Éverson evita comparações com Ceni após primeiro gol pelo Ceará

Éverson tem sido uma figura importante no Ceará. Subiu com o time para a primeira divisão, fazendo importantes defesas. Agora, o goleiro pode também comemorar um momento feliz no ataque. Na vitória contra o Corinthians, na última quarta-feira, por 2 a 1, na Arena Castelão, Éverson marcou seu primeiro gol pelo Vovô.

"Na minha história não teria um lugar melhor para fazer um gol com a camisa do Ceará do que na Arena Castelão. Não teria um lugar melhor que esse. É nossa casa, é onde já ganhei dois títulos, é onde já fiz grandes defesas, onde já dei muitas alegrias ao torcedor, já dei acesso, então não teria um palco melhor para fazer meu primeiro gol com a camisa do Ceará como profissional", disse.

"Particularmente foi um dia muito especial para mim, não só pela vitória da equipe, mas pelo meu gol, um gol histórico para mim. Meu primeiro gol de falta como profissional, então pode ter certeza que está sendo um dia e tanto, até cair a ficha de que eu consegui, pode ter certeza que vai ser um dia especial na página da minha carreira", declarou.

O goleiro do Ceará comentou também sobre seu ídolo, Rogério Ceni. Formado na base do São Paulo, Éverson teve a chance de se relacionar de perto com Ceni. Deixou claro, porém, que buscar seu próprio espaço na história do futebol nacional.

"Todos do estado sabem a idolatria que tenho pelo Rogério como atleta profissional, por ter feito a base no São Paulo, por ter visto ele jogar no Morumbi e por ter tido o prazer de trabalhar com ele. Todos sabem dessa idolatria, mas estou procurando meu espaço. Não quero fazer a história que ele fez, quero fazer minha história. Respeito muito ele, mas quero fazer o meu nome no cenário do futebol brasileiro, não só no Ceará", finalizou.

A sequência de vitórias do Ceará, derrotando Flamengo e Corinthians, colocou o Alvinegro em uma posição bem melhor na briga pelo rebaixamento. Agora com 23 pontos na 18ª colocação, está a apenas um ponto do Vasco, 16º colocado. O próximo compromisso do Vozão é contra o América-MG, no domingo, às 16h, no Independência, em Belo Horizonte.