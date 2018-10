Resultado de Brasil 2 x 0 Estados Unidos em Amistoso Internacional

FIM DE JOGO NO METLIFE STADIUM

46' - Gremista coloca a zaga americana para dançar, invade a área, mas vê seu cruzamento ser cortado pelo alto.

45' - Teremos 3 minutos de acréscimo

42' - Mais uma chegada pelo alto dos EUA, mas agora Zardes não consegue acertar a cabeça na bola.

40' - Início ainda tímido dos estreantes Richarlison, Everton, Paquetá e Arthur.

O Brasil volta a jogar na terça-feira contra El Salvador. Depois, em outubro e com uma nova convocação, os adversários serão Arábia Saudita e Estados Unidos.

36' - Substituição no Brasil: Sai Thiago Silva e entra Dedé.

Substituição no Brasil: Sai Neymar e entra Everton.

32' - O Brasil volta a tocar a bola no campo de ataque, mas defesa não dá espaço.

30' - Mais uma vez, o time americano chega em bola cruzada na área. McKennie aparece com liberdade, mas não desvia com perigo.

29' - Substituição no Brasil: Sai Roberto Firmino e entra Richarlison

27' - O contra-ataque é de Roberto Firmino, mas a defesa chega a tempo de cortar.

Substituição no Brasil: Sai Philippe Coutinho e entra Lucas Paquetá

24' - Finalizações: EUA 6 x 10 Brasil.

22' - McKennie, aliás, é quem de longe dá mais trabalho para a defesa brasileira no jogo.

20' - Após falta cobrada na área brasileira, McKennie aparece com liberdade, mas pega mal na bola e perde grande chance de diminuir a diferença.

17' - Pressionado por Weah, companheiro de PSG, Marquinhos deixa a bola escapar em escanteio para os EUA.

Substituição no Brasil: Sai Fred e entra Arthur.

15' - Substituição no Brasil: Sai Douglas Costa e entra Willian.

11' - Weah é companheiro de Neymar no PSG e é filho do ídolo da Libéria e do Milan que venceu o prêmio de melhor jogador do mundo em 1995.

10' - Substituição nos EUA: Sai Arriola e entra Acosta.

2' - Douglas Costa arranca mais uma vez, rola para Firmino, mas ele perde a bola. Fred fica com a sobra na área, limpa e finaliza com perigo. Steffen tem que se esticar para evitar o terceiro gol do Brasil.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

22:06 - Neymar chegou ao 58º com a camisa da seleção brasileira. Na Copa, ele já tinha superado Romário como quarto maior artilheiro de todos os tempos do Brasil. Segundo os números da CBF, Pelé puxa a fila com 95 gols, seguido por Ronaldo (67) e Zico (66).

22:05 - Segundo gol foi de Neymar

22:00 - Fotos do primeiro tempo

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO METLIFE STADIUM

45' - Teremos 1 minutos de acréscimo.

42' - Neymar! Camisa 10 vai para a cobrança, desloca Steffen e apenas rola para encontrar o fundo das redes. A Seleção amplia na categoria de seu capitão!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL

41' - Fabinho tabela com Douglas Costa, invade a área e cai após contato de Trapp. Juiz aponta para a marca da cal!

36' - Após um momento de pressão, o Brasil segura a onda do time americano e reequilibra a partida.

33' - McKennie tem mais uma boa chance. Ele recebe na área e finaliza cara a cara com Alisson, que faz grande defesa. Quase o empate dos EUA!

30' - Douglas Costa ganha mais uma na ponta direita, deixa Robinson na saudade, mas Neymar não consegue completar o cruzamento para o fundo das redes. Mais uma grande jogada de Douglas Costa.

25' - Neymar arranca, faz uma graça e abre para Coutinho na ponta esquerda. Ele cruza, a defesa afasta, e Casemiro aparece para finalizar da entrada da área. A bola vai para fora.

A finalização do gol de Roberto Firmino

21' - Time americano tenta mais uma jogada na base do abafa, mas a defesa brasileira corta bem pelo alto.

18' - Posse de bola: Brasil 78 x 22 Estados Unidos.

14' - O Brasil era melhor até o gol, mas não encontrava espaços. Bastou o talento de Douglas Costa para furar a retranca americana.

10' - Roberto Firmino! Douglas Costa recebe na ponta direita, avança e cruza. Ele encontra o camisa 20, que, sozinho, mete o pé direito na bola para encontrar o fundo das redes. Na comemoração, tem dancinha com Neymar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL

2' - Neymar arranca pela esquerda, invade a área, mas acaba desarmado. A chance era boa.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

21:10 - O Brasil joga com camisas amarelas e calções e meiões azuis. Os Estados Unidos vão a campo de branco.

21:07 - A bola vai rolar.

21:05 - Equipes em campo para execução dos hinos.

21:00 - O Brasil vai a campo com dez remanescentes da Copa da Rússia (cinco titulares e cinco reservas). Apenas um jogador que vai iniciar o amistoso não esteve no Mundial: o lateral/volante Fabinho.

20:55 - O Brasil, como Tite já tinha adiantado, vai a campo com: Alisson; Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luis; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Neymar, Douglas Costa e Roberto Firmino.

20:45 - As duas equipes já estão nos vestiários realizando os últimos preparativos para a partida.

20:40 - Público é pequeno faltando cerca de meia hora para a bola rolar.

20:32 - Equipes no aquecimento no gramado do Metlife Stadium.

20:20 - Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Brasil x Estados Unidos ao vivo hoje, em Amistoso Internacional. O confronto acontece no Metlife Staduim, às 21h15 (de Brasília).

“Aceitei permanecer, pois não tive a oportunidade de começar o trabalho. Tenho direito a ter meus quatro anos e por isso optei por permanecer", disse o treinador.

Neste jogo contra os Estados Unidos, o comandante canarinho está na etapa de observações, já visando a Copa América do próximo ano, que será disputada no Brasil.

“Existe uma primeira etapa neste novo trabalho que é de observação e vai até o fim do ano, englobando este amistoso contra os Estados Unidos inclusive. No ano que vem, será de preparação para a Copa América. E depois, logicamente, vem o processo maior que são as Eliminatórias e, consequentemente, a disputa da Copa do Mundo de dois mil e vinte e dois”, comentou o comandante do Brasil.

A renovação na lista não foi tão grande, mas a base da Copa do Mundo foi mantida. Dez dos titulares nesta sexta-feira estiveram no Mundial da Rússia. A exceção é o lateral-direito Fabinho. Do time considerado titular no Mundial, o goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro, o meia Philippe Coutinho e o atacante Neymar estão mantidos. Alguns reservas da Copa parecem ter subido de patamar, caso do zagueiro Marquinhos.

“Para mim é uma grande oportunidade seguir neste trabalho com o Tite. Temos agora que amadurecer ainda mais, sem deixar de lado o padrão que conquistamos. Queremos ganhar corpo, forma, ideia. Trabalhar o que podemos fazer de melhor, o que podemos fazer nesse novo ciclo. Temos grandes objetivos pela frente, como o título da Copa América do próximo ano e a Copa do Mundo do Catar”, avaliou Marquinhos.

Brasil x EUA ao vivo

O time que vai começar jogando segue tendo uma linha de frente respeitável. Douglas Costa e Roberto Firmino são os novos companheiros de Neymar no ataque, todos municiados por Philippe Coutinho.

Pelo lado dos Estados Unidos, o técnico Dave Sarachan, interinamente na função, já começou a promover a reformulação necessária em uma equipe que sequer conseguiu a classificação para a Copa do Mundo da Rússia.

“Entendemos que precisamos trabalhar de olho no futuro, independentemente de seguirmos no trabalho ou se um outro nome chegar para dirigir a seleção. A filosofia é muito importante e os Estados Unidos estão dispostos a voltar a ser uma força na Concacaf. Temos um ciclo importante pela frente, que inclui a Copa Ouro, os Jogos Olímpicos e a próxima Copa do Mundo”, analisou o treinador norte-americano.

Aliás, a demora em se anunciar um treinador oficial incomoda a imprensa e a torcida, já que Dave Sarachan está interinamente no cargo há um ano. O novo treinador, nesta lista, deixou de fora alguns medalhões, como o meia Michael Bradley e o atacante Jozy Altidore. Para este amistoso ele perdeu o meia-atacante Christian Pulisic, do Borussia Dortmund da Alemanha, que sofreu uma lesão muscular na perna direita.

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta sexta-feira, no Metlife Stadium, às 21h15. O confronto é válido pela primeira data FIFA do calendário para a Copa de 2022.