Com lesão no joelho, Bruno Nazário desfalca Atlético-PR até o fim da temporada

O técnico Tiago Nunes não poderá contar com o meia Bruno Nazário para o restante da temporada. O clube informou que exames foram realizados, constatando uma ruptura no ligamento cruzado anterior, além de lesão no meniscal.

Esse tipo de lesão costuma tirar um atleta dos gramados por seis meses. De acordo com o clube, o departamento médico do Furacão espera pelos trâmites administrativos para poder realizar o procedimento cirúrgico.

Através de seu Instagram, Nazário falo sobre a lesão.

"Infelizmente ficou constatada uma lesão no meu ligamento cruzado anterior. O momento é difícil, mas tenho certeza que vou sair mais forte dessa e continuar minha história com essa camisa grandiosa", escreveu.

Antes do jogo contra o Palmeiras, Bruno tinha 9 jogos pelo Furacão, mas não conseguiu completar o de número 10 e saiu de muletas do Estádio.

Na sequência da Série A, o Atlético-PR enfrenta o Atlético-MG, em mais um jogo fora de casa, na segunda feira (10), às 20h.