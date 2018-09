Gilberto mira triunfo contra São Paulo para elevar patamar do Bahia

O resultado positivo de 2 a 0 contra o Sport na última quarta-feira deu um salto nos ânimos e pretensos do Bahia para o Brasileirão. Agora com 28 pontos, na 11ª posição, o Tricolor baiano enfrenta o São Paulo nesta sábado. Mesmo com a dificuldade em enfrentar uma equipe que até a rodada passada liderava o campeonato, o centroavante Gilberto se mostrou otimista com o momento, e demonstrou almejar um outro patamar para a equipe, que pode ser atingido em caso de triunfo.

"Temos um jogo difícil contra uma equipe que até então era a primeira colocada e vem fazendo excelente campeonato. Nesses jogos que são difíceis, se a gente conseguir triunfar, a gente vai conseguir um outro patamar para esse elenco que merece bastante. Tem qualificação para ficar entre os primeiros até o sexto colocado. A gente tem condição de estar. Em alguns momentos não conseguimos afirmar isso. Domingo é mais um dia de afirmar isso que o nosso grupo tem condição de chegar na parte de cima da tabela. Um jogo difícil, que a gente respeita bastante e sabe que tem totais condições de sair com triunfo", disse.

Gilberto demonstrou entender também o momento como um jogo crucial para os dois lados e apontou a postura que o Bahia precisa ter para ser bem sucedido na partida.

"Respeitar o adversário. É um adversário difícil, equipe muito qualificada, que até então estava em primeiro, vão jogar jogo-chave para eles e para a gente também. Respeitando eles e saber jogar o jogo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir o triunfo para subir na tabela", finalizou.

São Paulo e Bahia se enfrentam na noite do sábado, às 19h, no Morumbi. A partida é válida pela 24ª rodada do Brasileirão.