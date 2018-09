Yago não se recupera de lesão e Marcelo deve ser titular do Botafogo no clássico

O Botafogo enfrenta mais uma mudança na véspera do clássico. Yago, que seria o substituto imediato do suspenso Carli, não conseguiu se recuperar de desconforto na coxa direita e não enfrenta o Fluminense no próximo domingo (9). A titularidade da zaga alvinegra deve ficar então com Marcelo Benevuto, que atuaria ao lado de Igor Rabello.

O jovem participou de apenas 17 jogos nessa temporada, acumulando sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A última atuação de Marcelo foi em junho, no empate em 3 a 3 com o Bahia, quando não errou nenhum passe e foi o vice-líder em desarmes.

Emprestado pelo Corinthians, Yago atuou menos em 2018 com a camisa botafoguense, conquistando uma vitória, dois empates e duas derrotas. A lesão do jogador se manifestou no último sábado (1), na partida contra o Grêmio, quando assumiu a titularidade no lugar de Rabello, que cumpria suspensão. No meio da semana, Yago sequer foi relacionado para enfrentar o Cruzeiro.

O clássico vovô marca a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece às 16h de domingo (9), no Maracanã. No primeiro turno, o Alvinegro levou a melhor por 2 a 1, com gols de Kieza e Rodrigo Lindoso, Pedro diminuiu para o Tricolor.