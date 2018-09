Chapecoense aposta em união para vencer crise e permanecer na elite do Campeonato Brasileiro

A Chapecoense vive seu momento mais complicado no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Verdão tenta provar que possui um elenco unido e disposto a lutar para permanecer na elite. Na última quarta-feira (05), a equipe caiu para a penúltima posição, após empatar fora de casa com o Paraná, em 1 a 1.

Por meio da assessoria de imprensa da Chape, o goleiro Jandrei destacou que, mesmo não se refletindo em resultados, o time vem mostrando harmonia em campo.

"Acredito que não é só da boca para fora falar que está unido, mas mostrar em atitudes. Mostramos em campo, assim como já estávamos mostrando que estávamos fechados. Quanto mais o grupo se unir e remar para o mesmo lado, vamos chegar mais longe juntos", disse.

Outro que comentou sobre a união dentro do Furacão do Oeste foi o zagueiro Nery Bareiro. Ele afirmou que os atletas sabem do tamanho da responsabilidade e estão todos focados no mesmo objetivo.

''Temos que tirar a Chape da zona de rebaixamento. Estamos todos comprometidos para isso. Queremos ficar entre os 10 na tabela. Temos um bom time para sair dessa situação ruim", finalizou.

O próximo compromisso da Chapecoense será contra o Flamengo, no próximo sábado, no Maracanã. A partida será válida pela 24ª rodada do Brasileirão e terá início às 21h.