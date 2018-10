Resultado Sport 0 x 0 Cruzeiro  pelo Campeonato Brasileiro 2018

Partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; Ilha do Retiro, Recife (PE)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; Ilha do Retiro, Recife (PE)

Com o empate, o Sport se mantem na zona da degola, com 24 pontos. O Cruzeiro chega aos 33 pontos

Foi o 33º penalty defendido por Magrão em 13 anos de Sport! Que marca!

FIIIIIIIM DE JOGO! Tudo igual na Ilha do Retiro. Cruzeiro e Sport empatam sem gols!

48'/2ºT) - QUAASE! Rogério tenta de fora da área e finaliza com perigo

(44'/2ºT) - O juiz sinaliza 4 minutos de acréscimo

(41'/2ºT) - Raniel arrisca do lado esquerdo do campo e chuta com perigo. Cruzeiro continua tentando a vitória

(40'/2ºT) - ERRROOOOUUUUU! Raniel bate muito mal e Magrão faz a defesa

(39'/2ºT) - PEEEEENALTY para o Cruzeiro. Em arrancada de Raniel, o atacante rola pra David e juiz marca falta dentro da área de Raul Prata no camisa 11 do Cruzeiro

(37'/2ºT) - Mateus sobe em velocidade pela direita, tenta cruzar e a bola vai direto em direção ao gol de Fábio, que espalma pra escanteio

(33'/2ºT) - Troca no Cruzeiro. Sai Rafinha para a entrada de Éderson

Após 32 minutos, foi a primeira finalização do Cruzeiro na segunda etapa

(31'/2ºT) - Em cruzamento de Ezequiel, Raniel voleia direto nas mãos de Magrão

Vem aí substituição no Cruzeiro

(28'/2ºT) - Subtituição no Sport! Andrigo deixa o jogo para Mateus entrar

(27'/2ºT) - Dois escanteios seguidos que levaram muito perigo ao gol de Fábio. Momento bom do jogo para o time da casa

(26'/2ºT) - Em ótima jogada de Sander, pela esquerda, Leão descola novo escanteio

(23'/2ºT) - Substituição no Cruzeiro! Atacante David vai pra campo no lugar de Barcos

(19'/2ºT) - Em jogada de Rogério, Fábio desvia na bola após cruzamento fechado. Escanteio para o Sport

(16'/2ºT) - Primeira substituição no Cruzeiro! Raniel entra no lugar de Robinho

(14'/2ºT) - CARTÃO AMARELO! Jaír derruba Mancuello e recebe a advertência

(13'/2ºT) - Impedimento de Hernane Brocador, que estava muito a frente

(11'/2ºT) - Jogo marcado por muitos erros de passe de ambos os times. O Sport tem mais passe de bola nesse momento

(6'/2ºT) - Robinho lança e a bola bate na mão de Jaír. Falta para o Cruzeiro na entrada da área

(5'/2ºT) - O time da casa voltou com tudo para o segundo tempo. Rogério é o responsável por acelerar o jogo do Sport

O Cruzeiro é o mesmo time

O Sport voltou a campo com duas mudanças. Saíram Neto Moura e Ernando para a entrada de Raul Prata e Jair

(1'/2ºT) - Bola de volta em jogo! Siga conosco

Apesar da pressão do time visitante, nenhuma das equipes de sobrepôs com muita intensidade no jogo

A primeira etapa foi de leve superioridade do Cruzeiro, que poderia ter aberto o placar não fosse o erro do bandeira no gol de Barcos

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO na Ilha do Retiro. Tudo igual: 0 a 0

(45'/1ºT) - Juiz marca 2 de acréscimo!

(44'/1ºT) - Depois de falha do zagueiro Manoel, Andrigo arrisca chute e Fábio defende com facilidade

O Sport cometeu 9 faltas até o momento no jogo, enquanto o Cruzeiro cometeu 7

(40'/1ºT) - CARTÃO AMARELO! Robinho dá carrinho em Ernando e é punido com o cartão

(36'/1ºT) - QUAAAASE! Mancuello pega a sobra no ataque, manda firme para o gol, a bola desvia na zaga do Sport e passa raspando a trave direita de Magrão

(33'/1ºT) - Novo impedimento marcado contra o Cruzeiro. Desta vez o juiz acertou. Robinho lançou Barcos, que estava bem a frente

(28'/1ºT) - GOL ANULADO! Em rebote, Barcos manda a bola pro gol e, erroneamente, o bandeira marca o impedimento no gol

(27'/1ºT) - CARTÃO AMARELO! Neto Moura derrubou Egídio e foi advertido com o amarelo. Nova oportunidade para o Cruzeiro

(24'/1ºT) - Ezequiel é derrubado no lado direito do ataque do Cruzeiro. Boa chance de levantamento para os mineiros

(19'/1ºT) - Pela segunda vez no jogo, o zagueiro Durval aparece livre na área mas cabeceia mal, sem perigo

(18'/1ºT) - O Sport tenta aproveitar os contra ataques, principalmente por seu lado esquerdo do ataque. Até o momento, porém, não conseguiram encaixar nenhum

(17'/1ºT) - Oportunidade para o Cruzeiro, mas Robinho manda bola direto nas mãos de Magrão

(12'/1ºT) - Primeira oportunidade para a Raposa. Barcos recebe de Robinho, faz o giro e manda fraco ao lado do gol

(10'/1ºT) - Impedimento marcado! Em bola levantada por Marlone, o meia encontra Durval, livre para cabecear, mas foi levantada a bandeira

(7'/1ºT) - O jogo começa bem morno. Equipes ainda se estudam no meio de campo e evitam enfiltrar

(4'/1ºT) - Andrigo tenta da entrada da área, pega mal e manda pra fora, por cima do gol de Rafael

(2'/1ºT) - Segundo minuto de jogo e cada equipe já teve um escanteio cobrado

(1'/1ºT) - ROLA A BOLA aqui no Recife! Fique conosco!

Hino nacional brasileiro já sendo executado aqui na Ilha!

Nos últimos 9 jogos do Cruzeiro no Brasileirão, o clube contabiliza apenas 1 vitória. É necessário frisar que a Raposa também concilia o calendário com a Copa do Brasil e a Copa Libertadores

O jogo de ida, no primeiro turno do campeonato, teve vitória cruzeirense por 2 a 0 no Mineirão

O Cruzeiro leva a melhor no retrospecto contra o Sport pelo campeonato nacional. Desde 1971, foram 37 jogos realizados. O Cruzeiro venceu 19, o Sport 9, além de 9 empates entre os times

Regressiva de 20 minutos para a partida! Esse jogo abre a 24ª rodada do Brasileirão

Neste momento o termômetro marca 27 graus aqui na Ilha. A umidade relativa do ar está na casa dos 60%, sem chances de chuva em Recife

Cruzeiro também confirmado aqui na Ilha do Retiro!

Confira a escalação oficial do Leão!

Thiago Neves, De Arrascaeta, Léo e Edílson já são nomes certos como ausência para esse jogo

O Cruzeiro está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, e vai para o duelo com o time mesclado, já que joga contra o Palmeiras no meio da próxima semana em jogo de semifinal da Copa do Brasil

O Rubro-negro tem desfalques importantes. O meia Gabriel, com lesão na coxa, não vai para o confronto e ficará fora por, pelo menos, três semanas. Além dele, Michel Bastos também alegou problemas pessoais e não vai para o duelo

O Leão tem 23, na 17ª posição. Para escapar do Z4, o time precisa vencer e torcer para Vasco e Botafogo perderem na rodada

Sob mando do Sport, a pressão será bem grande para o time da casa, que está dentro da zona de rebaixamento e luta contra a queda

