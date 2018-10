Figueirense recebe CSA buscando voltar a vencer em casa na Série B

Há três jogos sem vencer no Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o vice-líder CSA e busca quebrar o jejum em casa. Válido pela 26ª rodada da Série B, o duelo entre as equipes acontece neste sábado, às 16h30.

Ocupando a sétima colocação, o Figueira tem 38 pontos ganhos. O CSA tem 43, ocupando o segundo lugar da tabela.

No primeiro turno da competição, o Furacão levou a melhor e goleou o CSA em Maceió. No estádio Rei Pelé, a equipe catarinense venceu por 4 a 1.

Na preparação para esta rodada, do lado do clube Catarinense, o técnico Milton Cruz decidiu fechar o treinamento desta sexta-feira. Além do trabalho de portões fechados, a equipe disputou um rachão e treinou cobranças de falta.

Para o duelo, o comandante conta com o retorno de cinco atletas. Betinho, João Paulo, Jorge Henrique, Juninho e Zé Antônio voltam a ficar à disposição. As baixas ficam por conta de Matheus Ribeiro, que sentiu dores musculares, e Patrick, que foi expulso no último jogo.

Já do lado da equipe Alagoana, o técnico Marcelo Cabo vai precisar fazer alterações no time. Celsinho, Didira e Daniel Costa estão suspensos, enquanto Neto Berola continua se recuperando de lesão.

Nesta sexta-feira o grupo treinou no CT da Ressacada. Wellington Silva, Jhon Kley, Echeverría e Juan deve ocupar as vagas que sobram no time.

Essa vai ser a primeira vez que as equipes se enfrentam no Orlando Scarpelli. No total, as equipes já se enfrentaram duas vezes, sendo uma vitória para o time catarinense e um empate.