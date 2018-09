Vai ou racha: Flamengo tem semana decisiva para recuperar os rumos da temporada

Após a terceira partida sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrará em uma semana que pode ser decisiva para os rumos da equipe em 2018. Começando logo mais, contra a Chapecoense no Maracanã, o Rubro-Negro enfrentará três rivais em situações complicadas ou em crise.

No Brasileirão, contra o Verdão catarinense e o Vasco, a equipe da Gávea duelará contra duas equipes que estão entre as cinco últimas posições da tabela - 19º e 16º respectivamente. Já pela Copa do Brasil, o Flamengo fará a partida de ida da semifinal contra o Corinthians, nesta quarta-feira (12) em casa.

O Alvinegro paulista está em um momento conturbado, e acabou de trocar o comando técnico - Osmar Loss foi substituído por Jair Ventura. No confronto entre as equipes nessa temporada, pelo Brasileiro, o Rubro-Negro foi bastante superior e venceu por 1 a 0, gol de Felipe Vizeu.

Os maus resultados em sequência colocaram o técnico Maurício Barbieri no olho do furacão. Com o período eleitoral já iniciado no clube, membros da oposição, e até da situação, defendem a saída do jovem treinador após a derrota para o Internacional, alegando que a mudança no comando técnico poderia salvar o ano.

Porém, o diretor executivo de futebol, Carlos Noval, rejeitou a ideia de trocar o treinador no momento, e esse é o pensamento da cúpula de futebol. Porém, um tropeço contra a Chape pode fazer com que o plano seja modificado, e Barbieri venha a ser demitido.

Para essa partida, 25 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. Como informado pelo repórter Venê Casagrande, as torcidas organizadas do clube planejam ficar 45 minutos em silêncio, como forma de protesto, além de levar faixas criticando a atuação dos jogadores em campo.