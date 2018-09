Renê reconhece momento ruim e busca afastar crise no Flamengo: "Queremos ganhar"

Após a derrota para o Internacional, 2 a 1 em Porto Alegre, o Flamengo caiu para a 4ª posição, e completou a terceira partida sem vitória no Campeonato Brasileiro. Antes do único treino antes do confronto diante da Chapecoense, neste sábado às 21h, o lateral-esquerdo Renê comentou sobre a fase da equipe e a dificuldade do duelo:

"De uma escala de 0 a 10, nossa necessidade de vencer amanhã é 10. Precisamos recuperar essa confiança, o desempenho que estávamos tendo antes da Copa. Temos tido chances, mas precisamos acertar o pé e o último passe. Precisamos ser mais efetivos, decisivos no último terço do campo. É difícil quando como uma equipe como o Ceará coloca 10 caras na área. Vão jogar por uma bola. Creio que essa fase ruim vai embora a partir de amanhã".

Apesar do clima no aeroporto após o retorno ao Rio ter sido amistoso, a torcida rubro-negra prepara protestos pacíficos para logo mais. O camisa 6 afirmou que os torcedores têm o direito de cobrar, que a equipe está abaixo, e que os jogadores vão mostrar que são merecedores do apoio que receberam no ano:

"A torcida tem o direito de cobrar. Sabemos que estamos devendo nos últimos jogos. Ninguém entra em campo temendo a torcida. Queremos ganhar. Vamos mostrar em campo que merecemos a confiança deles. E creio que a torcida estará ao nosso lado", afirmou.

Juan operará o tendão de Aquiles e pode não jogar mais em 2018; Berrío é relacionado

Juan rompeu o tendão de Aquiles nessa sexta-feira (7), e terá que operar (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Durante o treinamento no Ninho do Urubu, o zagueiro Juan rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo direito, e precisará passar por uma cirurgia na semana que vem. Com isso, o jogador de 39 anos - que planejava encerrar a carreira ao término de 2018 - não deve mais jogar na temporada.

Outra novidade, dessa vez positiva, para o Flamengo é o retorno do atacante Orlando Berrío entre os relacionados. Foi a primeira vez desde a grave lesão em outubro do ano passado, em que o colombiano está entre os jogadores que ficarão concentrados para a partida.