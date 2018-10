Resultado Flamengo x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite, e até a próxima.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Vasco em Brasília, enquanto a Chape receberá o Internacional.

Após três partidas, o Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro, e pula momentaneamente para a 3ª posição, com 44 pontos. Já a Chapecoense segue afundada no Z-4, em 19º com 22 pontos.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! FLAMENGO 2 x 0 CHAPECOENSE!

45' Três minutos de acréscimos.

44' Após dividida pelo alto, Marlos Moreno caiu no gramado e está recebendo atendimento médico.

41' Mudança no Flamengo: Entra: Marlos / Sai: Éverton Ribeiro

40' Mais de 30 mil torcedores presentes no Maracanã.

38' Partida foi paralisada para o atendimento a Léo Duarte, mas já está tudo bem com o zagueiro.

37' Cartão amarelo para Piris da Motta, do Flamengo.

34' UHHHHH! Cruzamento para Leandro Pereira, que ganhou de Réver e cabeceou para mais uma boa defesa de Diego Alves.

34' Cartão amarelo para Diego, do Flamengo.

33' Mudança no Flamengo: Entra: Berrío / Sai: Uribe

32' Barbieri chamou Berrío e a torcida explodiu de alegria. Dez meses depois, o colombiano voltará a jogar pelo Flamengo.

30' DIEGO ALVES! Após cruzamento, a bola sobrou para Rafael Thyere, que encheu o pé mas parou no goleiro rubro-negro.

29' Leandro Pereira fez boa jogada individual, mas teve o cruzamento cortado por Léo Duarte, para escanteio.

26' Última mudança na Chapecoense: Entrou: Diego Torres / Sai: Márcio Araújo

23' Maurício Barbieri chegou a chamar Rômulo, mas desistiu e o volante voltou para o aquecimento.

19' Chape tenta diminuir, mas não consegue levar perigo ao gol rubro-negro.

16' Flamengo tentou chegar, mas a finalização de Éverton Ribeiro saiu por cima do gol.

14' Torcida rubro-negra canta alto, os jogadores querem mais, e pressionam a Chape.

13' Cartão amarelo para Roberto, da Chapecoense.

11' Diego deslocou Jandrei, cobrando do lado esquerdo, enquanto o goleiro pulou para o canto direito. Na comemoração, o camisa 10 pegou a camisa de Juan, que fará uma cirurgia no tendão de Aquiles, e a torcida gritou o nome do zagueiro. Flamengo 2 a 0.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE DIEGO!

9' PÊNALTI PARA O FLAMENGO! Diego cobrou a falta, a bola explodiu na barreira mas o árbitro pegou o toque de mão e assinalou a penalidade.

7' Leandro Pereira arriscou da entrada da área, mas Diego Alves defendeu sem dificuldades.

6' UHHHHH! Boa chegada do Flamengo, que terminou com a finalização de Éverton Ribeiro para boa defesa de Jandrei. No rebote, Pará buscava Uribe, mas o lateral estava impedido.

4' Diego recebeu um bolão de Pará, tentou o cruzamento fechado, mas Jandrei segurou firme.

1' A Chape mudou também: Entra: Barreto / Sai: Amaral

1' A Chapecoense recuperou a bola no meio, e Canteros arriscou de fora da área, mas jogou longe do gol.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta. Flamengo muda: Entra: Pará / Sai: Rodinei

Flamengo ainda não voltou para o gramado, mas o lateral Rodinei sentiu o adutor da coxa esquerda e terá que ser substituído no retorno para a segunda etapa.

No momento, o Flamengo vai pulando para o 3º lugar, com 44 pontos, enquanto a Chapecoense vai seguindo no 19º lugar, com 22 pontos.

INTERVALO NO MARACANÃ! FLAMENGO 1 x 0 CHAPECOENSE

45' UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Grande jogada coletiva do Flamengo, que terminou com o cruzamento de Arão para Diego que, na primeira tentativa parou em Jandrei, e no rebote jogou para fora.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' Diego dominou na entrada da área e rolou para o lateral chegar batendo, de perna direita, no cantinho de Jandrei, para abrir o placar. Flamengo 1 a 0.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO! É DE RENÊ!

41' Éverton Ribeiro deixou Rodinei na boa para cruzar, dentro da área, mas o lateral tocou para ninguém do Flamengo. Na sequência, Vitinho jogou longe do gol, a finalização de fora da área.

36' Partida é fraca no Maracanã, e a torcida fica cada vez mais impaciente.

34' Agora foi a vez do zagueiro Réver ficar sentindo uma pancada, mas não precisou receber atendimento médico.

32' Mudança na Chapecoense: Entra: Marquinhos / Sai: Capixaba

31' Capixaba sentiu e será substituído daqui a pouco pela Chape.

29' UHHHHHH! Renê cruzou, Eduardo tentou cortar mas a bola sobrou para Arão, livre na meia-lua, que chutou para boa defesa de Jandrei.

26' UHHHH! Cruzamento da direita para Capixaba, que bateu rasteiro, perto do gol de Diego Alves.

24' Cartão amarelo para Renê, do Flamengo.

22' QUASE UM GOL DE PLACA! Rodinei cruzou para Diego, que emendou uma bicicleta linda, mas jogou por cima.

19' Jogadores do Flamengo perderam a paciência com o árbitro Leandro Bizzio Marinho, e reclamam em todas as marcações de falta.

17' Boa tentativa de Vitinho para Éverton, mas o passe foi forte demais e saiu em tiro de meta.

14' Agora foi a vez de Piris arriscar de fora da área, mas a bola foi pela linha de fundo.

13' A primeira finalização do Flamengo veio com Éverton Ribeiro, mas o chute foi fraco e Jandrei defendeu.

11' O gramado não está em um bom estado, e prejudica bastante a troca de passes das duas equipes.

9' Após escanteio cobrado por Diego, o goleiro Jandrei ficou caído e a partida foi paralisada para seu atendimento.

8' OPA! Vitinho recebeu de Diego, ganhou de Márcio Araújo e caiu dentro da área pedindo pênalti, mas o jogo seguiu.

6' Flamengo erra muitos passes e já irrita seu torcedor.

4' UHHH! Cruzamento da direita, Leandro Pereira dominou e chutou forte, mas pela linha de fundo.

3' Três minutos de jogo e três faltas marcadas. Jogo começa pegado.

1' Vitinho ia puxando o ataque, mas sofreu uma entrada forte na lateral do campo. A falta foi marcada pelo árbitro.

BOLA ROLANDO NO MARACANÃ. COMEÇA FLAMENGO x CHAPECOENSE

20:57 A bola vai rolar no Maraca.

20:56 Encerrados: Sport 0 x 0 Cruzeiro / São Paulo 1 x 0 Bahia

20:53 Torcida do Flamengo grita que "para jogar no Mengo tem que ter disposição", cobrando os jogadores.

20:51 Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

20:50 Público no Maracanã não é grande, e 25 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Chapecoense ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 21h (de Brasília).

25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A torcida do Flamengo é dona da maior média de público pagante na temporada, e a maior média de público presente no Campeonato Brasileiro.

Quem está fora: Elicarlos, Fabrício Bruno, Hiago, Khevin, Neto, Perotti e Wellington Paulista.

Pendurados: Canteros, Douglas, Márcio Araújo e Rafael Thyere.

Ainda mais pressionada, mas por estar dentro do Z-4, a Chapecoense do técnico Guto Ferreira também escalará o que tem de melhor para essa partida. O Verdão do Oeste jamais venceu o Flamengo em solo carioca, e quer fazer história, repetindo o que o Ceará fez, no último domingo (2).

Jogo do Flamengo ao vivo hoje

Quem está fora: Cuéllar, Lucas Paquetá e Juan.

Pendurados: Diego Alves, Geuvânio, Henrique Dourado, Marlos e Rodinei.

Muito pressionado, o técnico Maurício Barbieri precisa da vitória para se manter no cargo e para isso colocará o que tem de melhor à disposição. No meio, Willian Arão deverá ganhar o lugar de Rômulo e, no ataque, Uribe poderá ser o titular.

Já a Chapecoense foi até Curitiba enfrentar o Paraná, e buscou o empate em 1 a 1. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Flamengo foi até o Beira-Rio e perdeu para o Internacional, por 2 a 1. Veja os melhores momentos:

Já o Verdão do Oeste, penúltimo colocado com 22 pontos, não consegue um triunfo há quatro partidas, e afundou no Z-4. Caso consiga superar a equipe carioca em pleno Maracanã, a equipe catarinense pode sair da zona de rebaixamento.

Flamengo x Chapecoense ao vivo

Na 4ª colocação com 41 pontos, o Rubro-Negro não vence há três partidas no Brasileirão e precisa obrigatoriamente da vitória logo mais, em casa, para permanecer no G-4 e, caso a combinação de resultados ajude, possa voltar a briga pelo título.

Flamengo x Chapecoense ao vivo se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 24ª rodada da competição.