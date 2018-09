Pedro Abad reconhece momento ruim e pede apoio do torcedor: ''O Fluminense precisa de você''

Após o empate com o Vitória na última quinta-feira (6), o presidente do Fluminense, Pedro Abad, concedeu entrevista coletiva. Ele afirmou que a situação financeira não é boa, mas os salários atrasados serão pagos.

“A situação não é fácil. A administração está trabalhando para resolver, mas não adianta falar em prazo. As perspectivas são boas para resolver. Temos funcionários e jogadores comprometidos com o clube. Isso tem de ser ressaltado. Vamos superar as dificuldades” disse Abad.

O presidente também aproveitou para pedir o apoio do torcedor. Após o empate, a equipe saiu de campo sob vaias dos pouco mais de oito mil torcedores presentes.

“O Fluminense precisa de você no Maracanã. Quando a bola entra, fica mais fácil. É um pedido. Não é o presidente, é o Fluminense que precisa de você”.

Quando perguntado sobre uma possível negociação do atacante Pedro com o Real Madrid, Abad não negou. E ainda revelou que houve propostas que não foram noticiadas.

“Para qualquer negociação ocorrer tem de ter a vontade mais de uma parte. Atleta e os clubes. Quando os três se unem, a coisa ocorre. Se tivermos outras propostas e não ocorreu, uma das partes não se sentiu confortável. Se chegar uma que agrade a todos, a coisa andará”.

Sobre o pedido de impeachment, Abad afirmou que é um processo legítimo e previsto no estatuto e que não se pode reclamar. Mas também não concordou com o requerimento, por achar que o que foi listado não fazia sentido.

“Não é bom passar por isso. E não falo por mim. Vivemos isso, um presidente renunciou e o destino foi a série C. A falta de comando prejudica o andamento dos trabalhos. Apresentei a minha defesa, a comissão vai analisar e o Conselho Deliberativo vai decidir”.

Em relação à dívida com o Maracanã, o presidente do Fluminense lembrou que já houve problemas de falta de pagamento e foram resolvidos. E dessa vez não será diferente. E finalizou falando sobre a falta de um patrocínio master.

“A gente sempre fala de um patrocínio máster como se fosse uma quantidade absurda de dinheiro. Não é assim que funciona. A gente trabalha com grau de certeza alto de que teremos as nossas CND para poder buscar novos parceiros. Isso abrirá novos mercados. O nosso primeiro trabalho é esse” encerrou.