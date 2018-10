RESULTADO Fluminense x Botafogo no Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Obrigada aos que acompanharam a partida conosco! Para mais notícias, acesse o site da VAVEL Brasil! Boa noite!

FIM DE JOGO!

48' QUASE O SEGUNDO DO FLUMINENSE!! Jadson invade a área sozinho, mas se enrola e Lindoso recupera a bola para o Botafogo

47' Botafogo tenta o contra-ataque, mas Digão chega cortando e manda para lateral

CARTÃO AMARELO: Erik

5 minutos de acréscimo

43' Moisés recebe a bola e manda para fora

42' Rodrigo Pimpão tenta o cruzamento, Rodolfo tira, mas não evita o escanteio

CARTÃO AMARELO: Ayrton Lucas

RODOLFOOOOOOO!!!! Lindoso cobra o pênalti no lado esquerdo e Rodolfo pula e defende. No rebote, Erik manda por cima do gol

PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Ayrton Lucas coloca a mão na bola dentro da área e o árbitro marca pênalti

37' Dodi comete falta

34' Luiz Ricardo faz o cruzamento e Richard corta para lateral

SUBSTITUIÇÃO: Sai Everaldo e entra Matheus Alessandro

SUBSTITUIÇÃO: Sai Luiz Fernando e entra Brenner

31' Gustavo arrisca o chute de longe. A bola desvia e é escanteio para o Fluminense

PÚBLICO E RENDA: 10.969 presentes / 10.031 pagantes / R$ 231.090

29' Marcos Júnior invade a área e toca para Kayke. O bandeirinha marca impedimento

27' Marcos Júnior cruza na área para Kayke, mas ele não consegue alcança e a bola fica com o Botafogo

27' Na cobrança, o árbitro marca falta de ataque do Fluminense

26' Moisés comete falta em Jadson

SUBSTITUIÇÃO: Sai Luciano e entra Marcos Júnior

CARTÃO AMARELO: Moisés

SUBSTITUIÇÃO: Sai Marcinho e entra Luiz Ricardo

21' Em cobrança de falta, a bola fica na barreira. Na sobra, Igor Rabello chuta e a bola vai longe

CARTÃO AMARELO: Digão

19' Erik avança e Digão comete falta próximo à pequena área

18' Pimpão tenta o cruzamento na área, mas ninguém aparece e Jadson recupera a bola

16' Após cobrança de escanteio, Digão cabeceia por cima do gol

15' Léo tenta cruzar na área, mas Moisés chega e manda para escanteio

13' Dessa vez Léo é quem chuta fraco, para mais uma defesa de Saulo

11' Jadson recebe sozinho na área e chuta, mas sem força e Saulo fica com a bola

09' Luis Fernando invade a área, mas Rodolfo sai e fica com a bola

SUBSTITUIÇÃO: Sai Matheus Fernandes e entra Rodrigo Pimpão

08' Luciano cobra esacanteio e Igor Rabello tira de cabeça

08' Em cobrança de falta, Kieza manda para escanteio

CARTÃO AMARELO: Marcinho

05' Ayrton Lucas sobe pela esquerda e exagera no cruzamento. A bola fica com o Botafogo

05' Falta de Richard em Erik no meio de campo

03' Matheus Fernandes recebe ótimo passe, mas o chute sai fraco

02' Léo tenta avançar, mas o bandeirinha marca falta do lateral em Moisés

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO: Sai Júlio César e entra Rodolfo

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

49' Ayrton cruza na área, mas ninguém alcança a bola

48' Luciano cobra escanteio, mas Igor Rabello afasta

FINALIZAÇÕES: 8 para o Fluminense e 6 para o Botafogo

4 minutos de acréscimo

45' Kayke invade a área e chuta, mas Saulo faz a defesa

43' OUTRA DEFESAÇA DE JÚLIO CÉSAR!! Lindoso cruza para Kieza, que cabeceia na frente de Júlio César, que faz outra ótima defesa

42' GRANDE DEFESA DE JÚLIO CÉSAR! Rodrigo Lindoso arrisca de fora da área, mas o goleiro espalma para escanteio

40' Gustavo lança para Luiz Fernando, mas o árbitro marca impedimento no lance

35' PRESSÃO DO FLUMINENSE! Em confusão na área, Luciano tenta o chute duas vezes, mas a zaga do Botafogo afasta. Em seguida, Ayrton Lucas cruza na área, mas novamente o Botafogo corta

33' Marcinho cobra falta para a área, mas novamente Digão tira

30' Em tentativa do Botafogo, Digão corta a bola para escanteio

CARTÃO AMARELO: Luciano

27' Dodi cobra falta na área, a defesa do Botafogo corta e Luciano chuta de primeira, de fora da área. Igor Rabello afasta

CARTÃO AMARELO: Marcelo Benevenuto

25' Luciano dá um chapéu em Gustavo e toca para léo, mas ele não alcança a bola

23' Matheus Fernandes cruza na área, e Erik chuta pro gol, mas a bola vai pra fora

21' Na segunda cobrança de escanteio, Júlio César fica com a bola e sofre falta

20' Ayrton Lucas corta e é mais um escanteio para o Botafogo

20' Marcinho faz o levantamento na área, mas Digão tira. Escanteio para o Botafogo

19' Digão comete falta próximo da área

FINALIZAÇÕES: 3 para cada lado

18' Em outra tentativa com Rodrigo Lindoso, a bola explode em Digão

17' Erik invade a área, passa para Kieza, que é travado na hora do chute

15' Marcinho cobra lateral para a área, mas a zaga do Fluminense afasta

10' Em cobrança de escanteio, Everaldo tenta a bicleta. Na sobra, Digão bota a bola pro fundo da rede. Primeiro gol do zagueiro no Brasileirão!

GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO FLUMINENSE!!!!!!!!

09' Ayrton Lucas faz o cruzamento na área e novamente ninguém alcança a bola. Lateral para o Botafogo

07' Luciano chuta de fora de área e a defesa do Botafogo corta

06' Luiz Fernando recebe perto da área e tenta o chute, mas Digão corta de cabeça

03' Dodi faz o cruzamento para a área, mas Kayke não alcança a bola. Tiro de meta para o Botafogo

02' Após a cobrança de escanteio, Kieza afasta o perigo

02' Everaldo tenta o chute, mas a bola vai para fora. Escanteio para o Fluminense

01' Falta para o Botafogo

BOLA ROLANDO!

BOTAFOGO: Saulo; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e Gustavo; Luiz Fernando, Erik e Kieza.

FLUMINENSE: Júlio César; Léo, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Airton, Dodi e Jadson; Luciano, Everaldo e Kayke.

EQUIPES CONFIRMADAS!

Seja bem-vindo, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindos à transmissão de Fluminense x Botafogo ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Fluminense | Quem está fora: De Amores, Felipe, Marquinhos Calazans, Pedro, Gilberto e Sornoza

Fluminense | Pendurados: Airton, Ibañez, Jadson, Ayrton Lucas e Júnior Dutra

Ocupando a décima posição, com 28 pontos, o Fluminense não vence há três partidas. Foram dois empates, com São Paulo, 1 a 1, e Vitória, 0 a 0, e uma derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1.

Botafogo | Quem está fora: Gatito Fernández, Jefferson, Renatinho, Jean, Marcus Vinícius, Joel Carli e João Paulo

Botafogo | Pendurados: Aguirre, Luiz Fernando, Brenner, Matheus Fernandes e Renatinho

Já o Botafogo ocupa a 15ª posição, com 26 pontos e não vence há duas rodadas. Foi goleado pelo Grêmio, por 4 a 0, e empatou com o Cruzeiro, em 1 a 1.

Tentando se aproximar do G-6, o Fluminense tentará a primeira vitória em cálssicos neste Campeonato Brasileiro.

Com apenas dois pontos a mais que a primeira equipe na zona de rebaixamento, o Botafogo precisa vencer para fugir da tão temida parte da tabela.

No confronto entre as duas equipes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Glorioso venceu por 2 a 1, com gols de Kieza e Rodrigo Lindoso. Pedro descontou para o Tricolor.

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, no Maracanã, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 24ª rodada da competição.