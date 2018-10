Ponte Preta recebe o lanterna Sampaio Corrêa visando encostar no G-4

João Batista de Arruda Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Thiago Rosa de Oliveira, todos do RJ

Se quiser manter o sonho de conseguir uma vaga no grupo de acesso para à Série A em 2019, a Ponte Preta não pode nem pensar em perder a partida deste sábado (8), diante do Sampaio Corrêa, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 26° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ponte Preta busca vitória para se aproximar do G4

Na décima posição, com 34 pontos nada mais interessa a Macaca, do que a vitória. A equipe de Campinas, não vence já quatro partidas e na última rodada foi derrotado por 2 a 0, pelo Atlético-GO, em Goiânia, na estreia do técnico Marcelo Chamusca. Essa será a primeira partida do treinador no Majestoso e ele deverá promover algumas mudanças na equipe, em todos os setores.

Na defesa, Chamusca coloca Reginaldo no lugar de Léo Santos, recuando Danilo Barcelos como lateral-esquerdo no lugar de Nicolas. No meio campo, André Castro deve substituir Nathan, que foi expulso na última rodada. Ao seu lado estarão Lucas Ribeiro e Tiago Real.

No ataque, a novidade é a entrada de Victor Rangel ao lado de André Santos, que deve atuar pelo lado direito e Junior Santos pelo lado esquerdo

"A gente testou, mas ainda não definiu. É a ideia (usar a escalação de quinta), para ganhar um poderio ofensivo maior, mas não cravo oficialmente. É a nossa necessidade, não podemos esperar para ver o que vai acontecer. Temos de tomar a iniciativa desde o começo. Vai ser um jogo de imposição. Então, uma formação com característica mais ofensiva ajuda nesse sentido, até porque a postura do adversário também deve ser mais defensiva", disse Chamusca.

Com novo técnico, Sampaio Corrêa busca uma vitória na Série B

Na lanterna do Brasileirão, com apenas 21 pontos somados, o Sampaio vem de duas derrotas consecutivas, na última rodada foi derrotado pelo Brasil de Pelotas, por 2 a 1, no Castelão.

Por conta dos maus resultados, Paulo Roberto Santos pediu demissão na última segunda-feira (3), a diretoria agiu rápido e anunciou Marcinho Guerreiro como novo treinador da equipe. O treinador fez boas campanhas no futebol maranhense com Moto Club e Imperatriz.

Marcinho Guerreiro tenta dar confiança à equipe em busca de somar pontos que tirem a Bolívia Querida da lanterna.

"Nosso grupo de jogadores é muito bom e vai ser capaz de sair desta situação. Fomos campeões da Copa do Nordeste, mas isso provocou enorme desgaste físico neles. Mas vamos voltar ao ritmo normal”, prometeu Guerreiro.

Sem ter muito tempo para treinar o Sampaio Corrêa, o treinador não confirmou se irá fazer mudanças na equipe ou não. No gol ele deixa uma dúvida se escala Busatto ou Andrey.

"A gente sabe que o Andrey nao foi no último jogo e tem o Busatto que é um excelente goleiro. Estamos muito bem de goleiro. Então agora é tranquilidade. Eu e o Júnior (preparador de goleiros) vamos conversar para definir isso", disse o treinador.

A expectativa é que ele aproveite o meia-atacante Marcos Aurélio, que veio do Botafogo-PB, e pode entrar no lugar de Bruninho.

Histórico do confronto entre as equipes

As duas equipes se enfrentaram em sete oportunidades, com três vitórias para Ponte Preta, nenhuma vitória do Sampaio Corrêa e quatro empates.

Ambos se enfrentaram no dia 28 de maio deste ano, em partida válida pela sétima rodada da Série B, no Castelão e terminou com vitória do Sampaio por 1 a 0.