América-MG recebe Ceará em busca de segunda vitória consecutiva no Independência

Mesmo fazendo uma campanha de altos e baixos, o América-MG não deixa de estar surpreendendo à muitos daqueles que taxaram o time como forte candidato à brigar contra o Z4 no início do campeonato. O time comandado por Adílson Batista é o atual 9º colocado, com 29 pontos na tabela.

Vindo de uma boa e convincente vitória contra o Vasco, no meio de semana - quando bateu os cariocas por 2 a 1 - o Coelho espera manter o bom futebol dentro de casa e agora terá o Ceará pela frente. A partida será neste domingo (9), às 16 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

A tendência é que o time não "rode muito" em relação ao que enfrentou o Vasco na quinta-feira. A expectativa é de que apenas Juninho entre no lugar de David entre os volantes do América. No departamento médico, seguem em tratamento o atacante Aylon, em recuperação do braço esquerdo; e o meia Ruy, com edema grau 2 na coxa direita. Em transição, o zagueiro Lima segue evoluindo fisicamente.

O Ceará, porém, deverá ser um adversário indigesto para o Coelho, já que vem de duas vitórias consecutivas e está vivo na luta contra o rebaixamento. O time comandado por Lisca aposta em Robinho - que vive boa fase - para permitir que o Ceará surpreenda e consiga a terceira vitória seguida no Brasileirão. O atacante falou sobre o momento do time, em coletiva:

"Atacante vive de gols e eu gostaria de ajudar o Ceará desta forma, claro. Mas o objetivo principal será o clube na elite. Se conseguirmos essa meta, já estará ótimo", declarou Robinho.

Com 23 pontos ganhos, caso o Ceará derrote o Coelho fora de casa e tenha uma combinação de resultados, a equipe pode finalmente sair da zona de rebaixamento.