Resultado América-MG 0 x 0 Ceará pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS : Partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Independência

Jogo sem gols em que as defesas foram muito superiores aos ataques. O Coelho perde uma posição e fica em 10° lugar, com 30 pontos. Já o Ceará permaneçe na 18ª colocação com 24 pontos.

FIM DE PAPO NO INDEPENDÊNCIA.

45' CLIMA ESQUENTOU! Arnaldo bate boca com o atacante Luan do América

44' 5 minutos de acréscimo aqui no Independência.

42' Wesley Pacheco recebe o segundo amarelo no jogo por atrapalhar o goleiro Diogo Silva na reposição.

38' Primeiro cartão amarelo no jogo para o zagueiro Tiago Alves do Ceará, que agarrou Wesley Pacheco no meio campo.

34' Matheusinho finaliza pela primeira vez de perna esquerda e não leva perigo ao gol de Diogo Silva.

33' América vai com tudo. Adilson Batista lança atacante Wesley Pacheco no jogo no lugar do meia Wesley

29' Equipes impondo bastante velocidade neste momento aqui no Horto.

27' Arnaldo entra no lugar de Pedro Ken no Ceará. Juninho Quixadá dá o lugar à Ricardinho no vozão.

16' Centroavante Arthur entra em campo no lugar de Felipe Azevedo.

12' BOA JOGADA Calyson cruza pela esquerda, Felipe Azevedo pega de primeira e Fernando Leal faz boa defesa.

11' Matheusinho vem aí no América-MG na vaga de Rafael Moura.

9' Ceará volta melhor neste segundo tempo. América não consegue encaixar uma jogada.

8' Jogadores do Ceará no aquecimento.

7' Grande partida vem fazendo o Messias, zagueiro do América Mineiro

5' QUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASE!!!! Juninho faz jogadaça, toca para Felipe Azevedo e Messias tira quase em cima da linha!

2' UHHHH América chega primeiro neste início de segundo tempo no Independência. Sem perigo ao gol de Diogo Silva.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO.

45' NÃO VALEU. Após cobrança de falta de Samuel Xavier, a defesa americana afasta e no rebote Edinho faz o gol de cabeça, mas o bandeira sinaliza o impedimento.

44' Árbitro Daniel Nobre dá apenas 1 minuto de acréscimo.

40' Com 11 faltas, o jogo é bastante cadenciado. Nenhum cartão amarelo até aqui.

36' América chega mais ao campo do Ceará, porém o time da casa peca bastante nas finalizações.

29' Não teremos a parada técnica para a hidratação dos jogadores.

22' Jogo fica equilibrado aqui no Independência.

18' QUAAAAAASE!! Após boa jogada de Leandro Donizete, Wesley arrisca o chute e a bola passa perto do travessão de Diogo Silva.

18' Giovanni sentiu dores no posterior da coxa direita

SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA: Entra: Lincoln Sai: Giovanni

14' América com dificuldades de manter bola no ataque

13' Equipe visitante bem melhor neste início de jogo. Coelho ainda não finalizou a gol.

8' PRA FORAAAA! Ceará rouba a bola após erro de Paulão, e Calyson desperdiça uma grande chance.

6' Carlinhos cobra para a área e a defesa afasta.

5' Falta de Samuel Xavier em Luan. Perigosa falta contra o gol de Diogo Silva.

4' Sol castiga bastante a visão do goleiro Fernando Leal.

3' Ceará pressiona neste início de jogo. América só acompanha

1' Equipes trocam muitos passes no meio-campo.

ROLA A BOLA NO INDEPENDÊNCIA!!!

DESFALQUES DO VOZÃO: Everson e Leandro Carvalho estão suspensos; Eder Luís, Reina, Jown Cardona, João Lucas, Wescley e Fabinho estão no DM

Execução do Hino Nacional Brasileiro aqui no estádio Independência

Equipes já em campo!

CEARÁ ESCALADO!

Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alvez, Luiz Otávio e Felipe Jonathan; Edinho, Richardson, Pedro Ken e Calyson, Felipe Azevedo e Juinho Quixadá

QUEM ESTÁ FORA: Matheus Ferraz (suspenso), Lima (na transição), Aylon (fratura no braço esquerdo) e Ruy (edema na coxa direita).

SUPLENTES: Glauco, Aderlan, Sabino, Ricardo Silva, Juninho, Zé Ricardo, Matheusinho, Lincoln, Robinho, Marquinhos e Wesley Pacheco

Goleiro João Ricardo é baixa de última hora para o América por conta de desconforto na coxa direita. Com dores na posterior da coxa esquerda, Gerson Magrão também está fora do jogo

AMÉRICA-MG ESCALADO!

Fernando Leal; Norberto, Paulão, Messias e Carlinhos; Leandro Donizete, David, Wesley, Giovanni e Luan; Rafael Moura

Faltando menos de 30 minutos para o início do jogo, público ainda é pequeno aqui no Independência

"A equipe vem fazendo um bom segundo turno e se recuperando na Série A. O grupo vem ganhando confiança e crescendo de produção jogo a jogo na competição. Vamos continuar mantendo esse ritmo para deixarmos a zona de rebaixamento o quanto antes", afirmou.

O atacante Robinho reiterou a importância do resultado positivo para o Ceará:

Por outro lado, o técnico Lisca Doido não contará com o goleiro Everson e o atacante Leandro Carvalho, ambos suspensos. Em seus lugares devem entrar Diogo Silva e Felipe Azevedo, respectivamente. Uma vitória no Independência pode livrar o time cearense da zona da degola.

"Tem que lotar, tem que nos apoiar. Estamos fazendo por onde também, né?! Estamos jogando direitinho, lá em cima, brigando para sair já dessa situação de zona de rebaixamento. E brigar lá em cima, por que não? Está tudo emparelhado. Os times estão nivelados demais, não tem aquele time fera não. Uns dois ou três só que estão acima. É só a gente concentrar bastante que as vitórias vão sair ", disse o volante.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o volante Leandro Donizete, que tomou conta do meio campo Americano, comentou a importância da torcida neste bom momento que o América vive:

Para o duelo deste domingo, o técnico Adilson Batista novamente não poderá repetir a mesma escalação. O zagueiro Matheus Ferraz levou o 3° cartão amarelo no jogo contra o Vasco e vai cumprir suspensão automática. Paulão, contratado no mês passado, vai começar jogando ao lado de Messias. Outra alteração deverá ser o retorno do atacante Rafael Moura, que cumpriu suspensão no último jogo.

No primeiro turno, em Fortaleza, o Ceará empatou com o América por 2x2. Elton e Pio marcaram para o time da casa. Giovanni marcou duas vezes para o time Americano.

Já o Vozão, tentará emplacar a 3ª vitória consecutiva no campeonato. Na zona de rebaixamento, o time ocupa a 18ª colocação com 23 pontos conquistados. Um ponto a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z4.

AMÉRICA-MG X CEARÁ AO VIVO

Nos últimos cinco jogos, o América conquistou oito pontos. É a melhor campanha do clube na história do Campeonato Brasileiro.

Com 29 pontos e vindo de uma grande vitória sobre o Vasco na última quinta-feira, O Coelho ocupa a 9° colocação e espera manter a sua boa fase no campeonato sob o comando de Adilson Batista.

América-MG x Ceará se enfrentam neste domingo (9), no Independência, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. É a 24ª rodada do torneio nacional!