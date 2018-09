Em jogo morno, América-MG e Ceará empatam sem gols no Independência

Partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Independência, em Belo Horizonte.

A partida protagonizada pelo América-MG e Ceará pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, não encheu os olhos dos torcedores. Com poucas chances criadas por ambas as equipes, o resultado final ficou em 0 a 0, no Independência.

Com o resultado, o Coelho fica na décima posição, com 30 pontos. Já o Vovô perdeu a chance de sair da amarga zona de rebaixamento. O time continua na 18ª colocação, com 24 pontos conquistados.

Assim que o árbitro deu início do confronto, os visitantes tentaram impor uma pressão. Em um contra-ataque, Juninho Quixadá recebeu e logo passou para Calyson, o meia chutou na entrada da área, mas a bola foi para muito longe do gol.

Aos 17', os donos da casa quase abriram o placar. Pelo lado direito, Leandro Donizete enfiou para Wesley dentro da área. O camisa 7 teve a chance de dominar e finalizou forte e a bola explodiu na trave, saindo pela linha de fundo.

Na reta final do primeiro tempo, Edinho recebeu belo cruzamento e cabeceou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Fernando Leal. Contudo, a arbitragem anulou o tento devido a posição de impedimento.

Aos 5' da etapa final, o time alvinegro teve uma chance de ouro. Juninho Quixadá costurou dentro da área adversária e tocou para Felipe Azevedo. O atacante tentou escorar, mas Messias tirou a tempo, salvando a pátria.

Sem demora, o camisa 11 do da equipe cearense teve outra oportunidade. Aos 12', Felipe recebeu lançamento e pegou de primeira, porém, Fernando Leal estava bem posicionado e mandou para fora.

Com o passar do tempo, o jogo foi perdendo a qualidade técnica, com muita disputa de bola e poucas chances criadas pelas agremiações.

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG encara o Botafogo no próximo domingo (16), às 11h, no Engenhão. O Ceará recebe o Vitória, às 16, no sábado (15), Castelão.