Maurício Barbieri comemora reencontro com a vitória e critica CBF: "Contraditória e incoerente"

Após a vitória do Flamengo contra a Chapecoense, por 2 a 0, o técnico Maurício Barbieri concedeu coletiva no auditório do Maracanã. O treinador comemorou o reencontro com a vitória após três tropeços seguidos pelo Brasileirão, destacou a manutenção da equipe na briga pelo título e dedicou a vitória ao zagueiro Juan, que não jogará mais na temporada:

"Vitória importante. Não vínhamos de desempenho ruim, mas de resultados ruins. Ficamos na briga pelo Brasileiro. A gente vinha de três jogos sem vencer no torneio, mas venceu o Cruzeiro na eliminação da Libertadores. A conversa que nós tivemos era para continuar acreditando. Tínhamos que caprichar mais na frente. Acho que fomos consistentes, seguros na defesa. (...) Pena que tivemos a baixa do Juan, um cara que representa muito nesse grupo. Figura fundamental para a gente. Não vai nos ajudar dentro, mas fora de campo, sim. Dedicamos essa vitória a ele. Nos deu força para buscar o resultado. Mais que atleta, é ser humano fantástico".

Um dos destaques do Rubro-Negro, o volante Willian Arão foi bastante elogiado pelo comandante da equipe. O camisa 5, que foi titular nessa noite, se destacou nas subidas ao ataque e também foi o que mais desarmou na partida, com quatro roubadas de bola:

"Foi bem contra o Inter, hoje também. São opções que ganhamos. Quem cresce com isso é o Flamengo. Demonstrou seu valor. Sempre desarmou muito''.

O próximo compromisso do Flamengo será pela Copa do Brasil, contra o Corinthians, e Barbieri destacou que a equipe rubro-negra precisa ter humildade e seriedade para conseguir buscar um bom resultado em casa e comentou sobre a possibilidade de utilizar Lucas Paquetá e Cuéllar:

"Adversário difícil, temos que estudar muito, entrar com muito respeito, mas sabendo da nossa força para buscar resultado positivo. (...) São jogadores muito importantes, mas tenho que ver como vão se apresentar. Só assim vou poder tomar uma posição".

Ao comentar a situação dos dois jogadores convocados, o treinador aproveitou também para criticar a Confederação Brasileira de Futebol e o calendário feito por ela para a temporada do futebol brasileiro. Uma das fortes críticas foi a falta de coerência da CBF na escolha sobre adiar ou não uma partida:

"Um clube tem que fretar um avião para trazer seus jogadores (Lucas Paquetá e Cuéllar) por causa de um calendário mal elaborado. Já falei antes. Considero absurdo a CBF marcar jogos decisivos em data de convocação da seleção. Entendo que o treinador tem a prerrogativa de levar os melhores. Nada sobre isso. Agora, o calendário é muito mal elaborado. Gostaria que alguém pudesse me explicar por que que a CBF diz que não pode alterar data do jogo do dia 12 por que vai prejudicar o torcedor e por isso e por aquilo, e altera um bando de datas no decorrer do ano? Como alterou, por exemplo, o jogo contra o Atlético-MG, que estava marcado para um sábado e passou para domingo. Constantemente passa jogo de domingo para sábado e não avisa ninguém. Nessa hora o torcedor não tem peso, não tem valor? Na hora que precisa dela (CBF) para tomar atitude condizente com o campeonato que ela promove, que ela deveria prezar o campeonato e valorizar, possibilitando que as equipes possam usar o que tem de melhor, ela (CBF) está sendo contraditória e incoerente".

A próxima partida do Rubro-Negro pelo Brasileiro será no sábado (15), em Brasília, contra o Vasco, no Clássico dos Milhões. Antes, na quarta-feira (12), a equipe da Gávea enfrentará o Corinthians pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, às 21h45 no Maracanã. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para esse duelo.