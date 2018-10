Na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão, Inter e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio

Partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, RS; a partida começa às 16h

INCIDENCIAS : Partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, RS; a partida começa às 16h

Na briga pelos primeiros lugares na classificação do Brasileirão, a dupla Gre-Nal entra em campo para mais um clássico. Válido pela 24ª rodada da competição, as equipes entram em campo às 16h, no Estádio Beira-Rio.

A previsão é de arquibancadas lotadas tanto do lado vermelho quanto do azul. Todos os ingressos colocados à disposição para as duas torcidas foram vendidos. São esperados cerca de 50 mil pessoas no Beira-Rio.

O Internacional é vice-líder somando 46 pontos e voltará a liderança caso ganhe o clássico. O Grêmio ocupa a quinta posição, com 41 pontos ganhos. No primeiro turno, na Arena do Grêmio, o duelo acabou em empate. Nem colorados e nem gremistas balançaram as redes na oportunidade.

Dúvidas na lateral e no ataque

Na manhã do sábado, o Colorado encerrou a preparação para o clássico. O técnico Odair Helmann comandou um treinamento de portões fechados.

Na última rodada o lateral esquerdo Iago tomou o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. O provável substituto é Uendel, mas o comandante do time pode ainda improvisar Zeca na esquerda e colocar Fabiano na direita.

No ataque a dúvida é a mesma das últimas partidas: Jonatan Alvez ou Leandro Damião na frente.

A provável escalação colorada tem: Marcelo Lomba; Zeca, Victor Cuesta, Rodrigo Moledo, Uendel; Rodrigo Dourado, Patrick, Edenílson, Nico López e William Potker; Jonatan Alvez.

Desfalque no ataque

Também na manhã do sábado, o Tricolor terminou os preparativos para enfrentar o Inter. Renato Portaluppi também optou por fechar os portões e manter o mistério quanto à equipe que vai a campo.

A ausência do centroavante Jael está confirmada. Ele desfalca a equipe por conta de um edema no joelho, dando espaço para André voltar ao time titular.

Os outros desfalques ficam por conta de Kannemann, convocado pela Seleção Argentina, e Everton, convocado pela Seleção Brasileira. Por outro lado, o capitão Maicon já treina normalmente e deve voltar ao time.

A provável escalação gremista tem: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Bressan e Bruno Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Alisson; André.