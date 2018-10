Em momentos distintos, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar após final do Paulista

Nesse domingo (16) o Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque as 16h, com a missão de vencer o rival e entrar de vez na briga pelo título do Brasileirão, já o Alvinegro Paulista deve ter a estreia do novo técnico Jair Ventura, que chega para buscar melhores resultados e se aproximar do G-6 e se afastar do Z-4.

+ Confira as ofertas do nosso parceiro FutFanatics

O confronto entre as duas equipes no primeiro turno foi na Arena Corinthians e terminou com vitória do Corinthians, por 1 a 0, gol de Rodriguinho. Porém esse foi o jogo mais tranquilo entre as duas equipes nesse ano, isso se deve a final do paulista disputada entre ambos os times e foi recheada de polêmica. Recentemente, o caso teve mais um capítulo, o STJD acolheu o pedido do Palmeiras para analisar o caso de interferência externa no jogo em que o Corinthians se sagrou campeão estadual.

Palmeiras deve poupar jogadores para a Copa do Brasil

O Palmeiras está na 3ª colocação, com 43 pontos, busca a vitória em casa e torce pela derrota de Internacional e São Paulo para assumir a liderança do campeonato. O Colorado joga o clássico gaúcho, contra o Grêmio, no Beira-Rio, já o Tricolor Paulista enfrenta o Bahia no Morumbi. No caso desses resultados se confirmarem, o Verdão alcançaria o mesmo número de pontos de São Paulo e Inter, porém assumiria a ponta, pelo saldo de gols.

Porém, apesar do discurso do Verdão de disputar as três frentes (Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores) o Felipão, técnico do Palmeiras, afirmou: “Temos que analisar a situação dos cartões, e físico também. Analisar o jogo depois do Corinthians, que é mata-mata. O normal é rodar a equipe”, dando a entender que pouparia alguns de seus titulares, para focar no jogo de meio de semana contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com: Fernando Prass (Weverton), Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luis; Felipe Melo, Gabriel Furtado (Jean), Lucas Lima; Artur, Hyoran e Deyverson (Papagaio)

Corinthians terá novidades para o Derby

O Corinthians, com 30 pontos, está na 8ª colocação, a situação preocupa o alvinegro, porque está a 8 pontos do 6º colocado, Atlético Mineiro, porém está mais próximo da zona de rebaixamento, 7 pontos de diferença para o Sport que é o 17º colocado. Além disso, o Corinthians anunciou após o jogo de quarta-feira contra o Ceará que Osmar Loss não será mais o técnico do clube, e que Jair Ventura, ex-Santos, assumirá o cargo.

Além do novo treinador o Corinthians deve ter reforços para enfrentar o rival, um deles o atacante Clayson, que estava cumprindo suspensão do STJD por jogar água em uma torcedora contra a Chapecoense, o Corinthians também deverá contar com Cássio e Pedro Henrique, voltando de lesões. Sergio Díaz, meia paraguaio emprestado pelo Real Madrid, deve se concentrar com o elenco, mas não deve ir pra jogo porque ainda passa por recondicionamento físico.

Dessa forma, o Corinthians deve ir para o jogo com: Cássio, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Pedrinho, Jadson e Romero; Roger.