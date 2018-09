Deyverson brilha, Palmeiras vence Corinthians e encosta nos líderes do Brasileirão

Nesse domingo (9), Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela 369º vezes na história do Derby. O técnico Felipão, escondeu o time a semana inteira e acabou promovendo a entrada de Dudu como titular, o que gerou uma surpresa – boa - para o torcedor. Do outro lado, sendo a estreia de Jair Ventura no comando do Timão, mas sem novidades no time. Deyverson marcou o único gol da partida aos 11 minutos do segundo tempo. O Palmeiras voltou a vencer o seu maior rival e continua na briga pelo título do Brasileiro.

O primeiro tempo foi marcado pelo Palmeiras, que teve uma posse de bola de 62% contra 38% do rival. Em termos de finalização, 7 a 1 para os donos da casa, mas faltava calibrar o pé. Ao tentar trocar passes, erravam demais e facilitava o trabalho da marcação corinthiana. Lucas Lima tomou cartão amarelo ao pedir pênalti que aconteceu em choque fora da área. Os goleiros pouco trabalharam nessa etapa.

O lance mais perigoso aconteceu com cruzamento de Dudu, que achou Deyverson livre dentro da área, mas ao tentar cabecear o camisa 16 mandou para fora. O técnico Jair Ventura, assim como Osmar Loss, encontrou dificuldades no ataque e com isso, deixou o time fechado, encerrando assim 0 a 0 no primeiro tempo.

Para o segundo tempo, o técnico Felipão optou pela entrada de Moisés no lugar de Thiago Santos, deixando assim o time mais ofensivo. Jair Ventura no intervalo, pediu atenção pelo lado esquerdo e uma cobertura maior em Dudu, que estava em um ótimo dia e criando diversas jogadas, ora pela esquerda, ora pela direita.

E não demorou muito para os donos da casa abrirem o placar. 11 minutos do segundo tempo e Deyverson ganhou na corrida contra Léo Santos, após cruzamento de Marcos Rocha e mandou para o fundo do gol.

Divulgação/SE Palmeiras

O Corinthians até tentava, mas pouco criava e o goleiro Weverton pouco trabalhou nesse segundo tempo. Quem levou perigo novamente, foi Dudu em jogada sensacional pela esquerda, driblou a defesa e soltou uma bomba, que parou na travessão. O Corinthians se livrou de tomar um golaço no Allianz Parque.

Houve um início de confusão, quando o camisa 16 palmeirense caiu pedindo falta e o juiz não deu, mas logo foi apaziguado e Deyverson substituído. Na saída, ele foi ovacionado pela torcida e ainda provocou os rivais, causando novamente uma confusão, tudo porque ele piscou para seus rivais de forma irônica. O jogo continuou pegado, mas pouco criou o Corinthians, e ao apitar o final do jogo a torcida comemorou junto com os jogadores.



Palmeiras e Corinthians tem duelos importantes no meio da semana, pela Copa do Brasil: Palmeiras enfrenta o Cruzeiro em casa. Já o Corinthians, vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Pelo brasileiro, no domingo (16), o Verdão vai até a Arena Fonte Nova enfrentar o Bahia. O Corinthians recebe o Sport, em Itaquera no sábado (15).