Lucas Lima elogia elenco do Palmeiras após vitória no clássico: "Grupo muito qualificado"

Com gol de Deyverson, que vem ganhando muitos minutos com a chegada de Felipão, o Palmeiras venceu o Corinthians, no Allianz Parque por 1 a 0, no último domingo (09), pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado o Palmeiras fica em 3º lugar, com 46 pontos, apenas 3 atrás de Internacional e São Paulo, quem tem 49.

Felipe Melo, que vem sendo mais tranquilo em campo após a expulsão contra o Cerro Porteño, falou na zona mista sobre a conversa que teve com Felipão e sobre a importância da vitória no derby: "Não teve nenhuma diferença técnica, eu continuo jogando da mesma maneira, um pouco mais tranquilo, porque conversei com ele (Felipão). Mas eu não sei de onde vocês tiram essa situação de que foi um ultimato com o Felipe. Conversamos normal, com um treinador que tem uma experiência elevada, de nível mundial e passada a experiência, quando eu cheguei aqui eu falei que o futebol é bacana porque se você é jovem você tem que aprender e se você tem quarenta você aprende também. E estou aprendendo mais a cada dia que passa".

"É importante vencer, é um campeonato à parte, assim como no primeiro turno nós não fomos tão bem como fomos hoje. Mas, além do resultado positivo, nós demonstramos uma superioridade muito grande dentro de campo e isso é muito importante", completou o camisa número 30.

Lucas Lima elogiou muito o elenco palmeirense após a vitória no clássico: "A gente está priorizando todas e cada partida fazendo uma final e tem dado certo. São 20 e poucos jogadores de muita qualidade e que podem ser titulares a qualquer momento. Acho que o professor tem um time muito qualificado na mão e ele tá sabendo usar. Então estamos colhendo os frutos agora. Agora é focar e ver o que ele tem pra Copa do Brasil pra fazer outro grande jogo".

Willian falou sobre a situação de Deyverson, que vem tendo minutos e fazendo gols, mas está suspenso nos próximos 3 jogos, sendo um pela Copa do Brasil, um pelo Brasileirão e um pela Libertadores:

“Ele vive um grande momento, ele tem que extrair e aproveitar o máximo desse momento porque a gente sabe que no futebol, quando você tá num bom momento você tem que aproveitar, sempre com humildade, pés no chão, com respeito a todos, mas tem de desfrutar disso, então que ele venha a aproveitar isso da melhor maneira e que ele venha somente entrar em campo com a cabeça pra poder fazer isso que ele fez hoje. Fez uma grande partida, fez o gol da vitória, brigando em cima, competindo em todas as jogadas, segurando, protegendo bem a bola. É esse Deyverson que todos querem ver dentro de campo".

Ainda sobre Deyverson, o atacante comentou que sempre vem tentando ajudar seu companheiro a achar um ponto de equilíbrio dentro de campo, para não sofrer com os cartões que ele tem costumado tomar

"Sim, a gente sempre tem a oportunidade de estar conversando e de passar algo que possa acrescentar na vida dele. E realmente é um cartão que ele fica fora de uma partida importante também, mas o próprio Felipão tem conversado com ele, nós atletas temos dado conselhos, dando alguns toques para ele ter esse ponto de equilíbrio dentro de campo, que a gente sabe que quando você entra em campo, em um clássico, em partida decisiva, a gente sempre fica ali com o sangue fervendo e temos de ter esse controle”.

Weverton comentou e elogiou a atuação de seu time: "Jogo difícil, emocional à flor da pele, e o mais importante era a gente vencer. Mandamos no jogo inteiro, peguei na bola uma vez, acho. A equipe está de parabéns. Quarta-feira tem mais".

Hyoran já falou sobre o jogo de quarta-feira, contra o Cruzeiro: "Temos que ter tranquilidade para fazer os dois jogos. É ter tranquilidade. Vamos pensar no Cruzeiro, fazer um bom jogo em casa que com certeza vamos encaminhar nossa classificação".

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quarta-feira (12), quando recebe, no Allianz Parque, o Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo ocorre às 21h45.