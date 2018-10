Paraná recebe o Santos em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro

Neste domingo (9), o Paraná Clube recebe o Santos, na Vila Capanema, em partida válida pela 24° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em situações diferentes na tabela, o Tricolor não vence desde a décima quarta rodada da competição, e precisa de uma vitória para tentar uma reação na tabela. Já o Peixe vive um momento melhor, invicto há sete partidas, o time paulista vem de três vitórias consecutivas e um empate, e quer uma vitória para tentar uma vaga no G6.

Paraná tenta deixar semana turbulenta de lado e buscar vitória no Brasileirão

O Paraná vive um momento delicado no Brasileirão, ocupando à 20° posição, com apenas dezesseis pontos, e como se já não bastasse a briga para se manter na Série A, o Tricolor teve uma semana turbulenta nos bastidores. Em um áudio vazado do Whatsapp, o lateral-esquerdo Iago fez críticas ao trabalho do executivo de futebol Rodrigo Pastana e completou falando que os salários estão atrasados. A diretoria do Paraná Clube, resolveu não punir o jogador, que deve ser titular neste domingo.

O técnico Claudinei Oliveira terá problemas para definir a escalação da equipe. O zagueiro Cleber Reis, está se recuperando de uma lesão, mas mesmo se não tivesse lesionado ele não poderia estar em campo neste domingo. Isso porque o jogador pertence ao Santos e uma cláusula no contrato não permite qe ele atue contra o time de origem.

Desfalques certos são o meia Leandro Vilela, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Silvinho, que se recupera de lesão. Jhonny Lucas e Torito González brigam por uma vaga no meio campo. Jesiel deve entrar no lugar de Renê Santos, que é dúvida e será reavaliado pelo departamento médico.

Mesmo vivendo em situação delicada no Brasileirão, o meia Maicosuel evita jogar a toalha, reforça que o time está na luta para mudar o cenário atual e evitar o rebaixamento e pede foco do Paraná na partida diante do Santos.

"O time não está jogando mal, mas não estamos fazendo partidas ruins. Acabamos de ver o Atlético-PR e o Ceará com sequências boas, por que a gente não? A gente trabalha firme. Não pode desacreditar. Estamos tendo a oportunidade de jogar em um clube grande, numa Série A. Não vai adiantar falar muita coisa, temos que começar a fazer dentro de campo", disse Maicosuel.

"Sabemos que o Santos é um time de extrema qualidade, com toque de bola envolvente, jogadores de muita qualidade. Se quisermos ganhar, vamos ter que colocar um algo mais. Temos que entrar com força e imprimir o nosso ritmo de jogo, tentar marcar as principais jogadas deles. Não podemos mais escolher adversário, vai ser uma final para nós", completou.

Santos busca o quinto jogo invicto no Brasileirão e sonha com vaga no G6

Após ficar algumas rodadas perto da zona de rebaixamento, o Santos vem evoluindo no Brasileirão, sendo três vitórias consecutivas (Sport, Bahia e Vasco) e um empate diante do Grêmio, na última quinta-feira (6), o Peixe ocupa à 10° posição na tabela, com 28 pontos e busca uma vitória neste domingo, para se aproximar do G6.

Porém, o técnico Cuca terá dois desfalques para a partida, o zagueiro Lucas Veríssimo se recuperar de dores na coxa esquerda e Carlos Sánchez, convocado pela seleção uruguaia, acabou se lesionando.

Preocupado com o desgaste físico de alguns atletas, o treinador pode poupar alguns jogadores.

No meio-campo, o técnico pode voltar a escalar Jean Mota. Bryan Ruiz e Derlis Gonzalez também aparecem como opção para a posição. Na zaga, Robson Bambu disputa vaga com Luiz Felipe, recuperado de lesão.

Em entrevista coletiva, o goleiro Vanderlei ressaltou a importância de mais uma vitória na competição para o Santos seguir entre os dez primeiros colocados.

"Um jogo que precisamos vencer para continuar subindo cada vez mais. Temos que ganhar as primeiras posições. Tivemos um déficit de pontos muito grande no primeiro turno e agora estamos conseguindo recuperar e subir na tabela. Esse jogo é mais uma meta nossa. Temos tudo para fazer uma grande partida e buscar os três pontos”, disse Vanderlei.

O camisa 1 do Peixe torce pela repetição da mesma atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Maracanã, para a conquista de mais uma vitória fora de casa.

“Precisamos jogar com inteligência como foi contra o Vasco. O Paraná entrará em campo pressionado por sua torcida e temos que saber lidar com isso. Temos que segurar a pressão e matar o jogo quando as oportunidades surgirem”, ressaltou o goleiro santista.

Histórico do confronto entre as equipes

As duas equipes enfrentaram em 23 oportunidades, com 12 vitórias do Santos, cinco empates e seis vitórias do Paraná Clube.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série A deste ano, o Santos enfrentou o Paraná, no dia 13 de maio, na Vila Belmiro. Na ocasião à equipe da casa levou a melhor e venceu a equipe paranista por 3 a 1.