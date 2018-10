Resultado Paraná 0 x 2 Santos pelo Campeonato Brasileiro 2018

Jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19h, no Durival de Britto, em Curitiba.

Ficamos por aqui com nossa transmissão. Continue acompanhando tudo sobre seu time na VAVEL Brasil. Até a próxima!

20:57 - O Paraná permanece na lanterna, com apenas 16 pontos em 24 jogos.

20:54 - O Santos sobe na tabela, vai a 31 pontos na oitava posição e cola no G6.

FIM DE JOGO

48 min - Quase o desconto!

Ortigoza desce bem pelo meio, em contra ataque, acha Grampola dentro da área, pela esquerda, mas o chute sai muito alto.

45 min - Jhonny Lucas achar Grampola dentro da área, mas o cabeceio sai fraco pela linda de fundo.

44 min - 4 minutos de acréscimo.

41 min - Alteração na substituição do Santos: Copete entra no lugar de Gabriel. Derlis González permanece em campo.

40 min - Gabriel divide bola com Richard, na entrada da área e leva a pior. Camisa 10 do Santos recebe atendimento médico.

39 min - Substituição no Santos: sai Derlis González, entra Copete.

37 min - Paraná persiste com os cruzamentos na área, mas sem sucesso.

35 min - Cartão amarelo para Jhonny Lucas.

34 min - Quase o terceiro dele!

Gabriel rouba a bola no meio de campo e sai em velocidade, contra Rayan, que se recupera e toma a bola.

33 min - PODE CHAMAR DE GABIGOL DE NOVO?

Mais um dele! Em contra ataque, Derlis González recebe na direita e cruza com maestria para Gabriel apenas escorar para o gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS

32 min - Paraná tenta jogar várias bolas na área, mas a zaga do Santos consegue tirar.

31 min - Substituição no Santos: sai Yuri, entra Renato.

30 min - Substituição no Paraná: sai Caio Henrique, entra Maicosuel.

26 min - Rodrygo recebeu de Gabriel, em profundidade, cruzou rasteiro e Bruno Henrique completou de letras. A bola bateu na trave e saiu.

26 min - NA TRAVE!!!

Santos consegue um ótimo contra ataque com Bruno Henrique, Gabriel e Rodrygo.

27 min - Igor tenta de fora da área, mas zaga santista bloqueia. Jogo truncado e lento no Durival de Britto.

23 min - Jogo paralisado para atendimento a Bruno Henrique.

22 min - Paraná tenta impor pressão mas erra muitos passes.

21 min - Substituição no Paraná: sai Nadson, entra Ortigoza.

20 min - Cruzamento passa por toda a área e sobra para o lateral Júnior, que tenta novo cruzamento mas a zaga santista afasta.

19 min - Nadson chegou antes na dividida e sofreu a falta na lateral da grande área santista.

19 min - Cartão amarelo para Robson.

16 min - Júnior tenta jogada individual mas acaba errando o passe.

13 min - Substituição no Paraná: sai Carlos, entra Deivid.

12 min - Nadson cobra mal a falta, bola sobra para Gabriel que acelera e sofre falta no campo de ataque.

11 min - Cartão amarelo para Yuri. Ele fez falta em Jhonny Lucas, próximo a lateral da área santista.

9 min - Cartão amarelo para Alex Santana por reclamação.

8 min - Cartão amarelo para Gabriel por fazer gestos para a torcida adversária.

7 min - Muita reclamação dos jogadores e torcedores do Paraná. Eles queriam falta em Alex Santana na jogada que originou o gol do Santos.

7 min - Victor Ferraz cruzou perto da pequena área, Richard rebateu e a bola sobrou livre livre para Gabriel mandar para o fundo da rede.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!!

6 min - Richard defende sem dificuldades.

6 min - Falta perigosa!

Grampola colocou a mão na bola, perto da meia lua.

5 min - Júnior consegue se sair bem do campo de defesa mas erra o passe na sequência.

4 min - Victor Ferraz acha bem Bruno Henrique na área, que cabeceia nas mãos de Richard.

3 min - Falta em cima de Rodrygo na faixa central do campo.

2 min - Gabriel recebe em velocidade na lateral do campo mas Alex Santana afasta para lateral com um carrinho.

1 min - Substituição no Santos: sai Bryan Ruiz, entra Rodrygo. Substituição foi feita na volta para o segundo tempo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

20:03 - Santos já está de volta para o segundo tempo. Paraná ainda não subiu ao gramado.

19:52 - "É do jogo. Os dois bastante nervosos. É um cara que trabalhou no Santos, extremamente gente boa, mas está em uma situação difícil. Ele disse que xinguei ele, e o próprio Nadson disse que não xinguei", disse o lateral santista.

19:50 - Victor Ferraz falou sobre a confusão com Claudinei Oliveira.

19:48 - Jogo sem grandes chances. Santos erra muitos passes enquanto o Paraná se defende e tenta sair no contra-ataque.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

46 min - 3 minutos de acréscimo.

44 min - Derliz González cruza na área e a bola passa em frente a gol do Paraná. O goleiro Richard sai da área para proteger a bola e ganhar o lateral.

42 min - Após a parada para expulsão de Claudinei Oliveira o jogo voltou a ficar truncado e sem muitas chances.

40 min - Júnior tenta lançamento em profundidade para Jhonny Lucas que não alcança a bola.

38 min - Bola rolando de novo.

37 min - Claudinei continua em campo e jogo fica parado.

36 min - Técnico do Paraná discutiu com Victor Ferraz após entrada forte de Alex Santana em Bryan Ruiz.

35 min - Claudinei Oliveira está expulso de campo. Princípio de confusão no Durival de Britto.

33 min - Bruno Henrique comete falta na faixa central do campo.

32 min - Na sequência da jogada, René encarou Bruno Henrique e foi punido pelo árbitro.

32 min - Cartão Amarelo para René.

31 min - Bruno Henrique ganha na corrida de René, tenta cruzamento mas o zagueiro se recupera e corta. Escanteio para o Santos.

29 min - Nadson tenta chute de fora mas a bola amortece na zaga santista e fica fácil fácil para Vanderlei.

28 min - Antes da cobrança da falta houve um princípio de confusão pela chegada de René em Bruno Henrique.

27 min - Carlos deu um carrinho frontal com muita vontade e cometeu a falta. Vem bola na área do Parná.

26 min - Cartão amarelo para Carlos.

25 min - Gabriel tenta lance individual, a bola sobe e pega no braço do camisa 10. Falta para o Paraná no campo defensivo.

23 min - Nadson tenta chute de longe, pela esquerda, mas Vanderlei defende com tranquilidade.

22 min - PRESSÃO DO PARANÁ!

Grampola recebe dentro da área, de costas pro gol mas não consegue finalizar. Na sequência Nadson acerta uma bomba na trave, a bola sobra na lateral de campo e Júnior levanta para Carlos que cabeceia por cima.

21 min - Gabriel acha espaço pela direita do campo, cruza na área mas Richard sai bem e segura a bola.

19 min - Vanderlei tira de soco a cobrança de falta. Na sequência, Alex Santana chuta de longe mas erra o alvo.

18 min - Vem bola na área do Santos! Yuri comete falta em Nadson.

17 min - Ruiz cobra escanteio nas mãos de Richard, que se atrapalha e solta a bola, mas a zaga consegue afastar.

16 min - Zaga do Paraná corta a cobrança de falta pelo alto.

15 min - Victor Ferraz faz boa tabela com Gabriel na lateral direta; Nadson pega forte o lateral santista e comete falta.

13 min - Jogo com ritmo lento no Durival de Britto, apenas 2 finalizações.

12 min - Pituca deixa a bola escapar na faixa central do campo, Bruno Henrique tenta recuperar mas acaba jogando para a lateral.

11 min - Júnior aparece bem pela direita e tenta cruzamento; zaga santista corta.

10 min - Santos troca passes no campo de ataque, com os zagueiros bem adiantados.

9 min - Jogo com muitas tentativas de ligação direta até aqui.

7 min - Robson Bambu recebe bola recuada pelo alto, erra o domínio e cede lateral para o Paraná no campo de ataque.

6 min - Pituca erra mais um lançamento, dessa vez pelo lado direito do ataque.

5 min - Pituca tenta lançamento por cima para Dodô mas a bola sai pela linha de fundo.

3 min - Jhonny Lucas tenta cruzamento na área mas Vanderlei sai bem e fica com a bola.

2 min - Gustavo Henrique tenta chutão mas acaba errando. A bola sai pela lateral.

1 min - Santos começa atacando e finaliza nos primeiros segundos de jogo; chute foi bloqueado.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

18:52 - Times sobem a campo para a execução do Hino Nacional.

18:50 - A bola vai rolar já já no Durival de Britto!

Enquanto o 11 inicial do Peixe deve ser: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu (Luiz Felipe), Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Bryan Ruiz, Derlis González ou Daniel Guedes); Eduardo Sasha (Derlis González), Gabigol e Rodrygo.

O Paraná deve jogar com: Richard; Júnior, René Santos (Jesiel), Rayan, Igor; Torito González (Jhonny Lucas), Alex Santana, Caio Henrique;

Nadson, Carlos e Rafael Grampola.

"Precisamos jogar com inteligência como foi contra o Vasco. O Paraná entrará em campo pressionado por sua torcida e temos de saber lidar com isso. Temos de segurar a pressão e matar o jogo quando as oportunidades surgirem", comentou.

Já o goleiro Vanderlei vê o adversário pressionado e defende que é preciso inteligência para vencer fora.

“É errado pensar que o Paraná é o último e vamos ganhar com facilidade. Paraná tem jogado bem, poderia ter ganhado do Sport e estava ganhando da Chapecoense. Tem que jogar muito bem para vencer no domingo”, disse.

Pelo lado santista, Cuca não descartou a possibilidade de poupar alguns jogadores por conta do desgaste físico. Rodrygo pode ficar de fora. Cuca também falou sobre o adversário deste domingo.

"A situação é difícil, mas eu sei de onde eu saí para chegar até aqui. Não foi fácil, tive que acreditar bastante. Se eu não acreditasse, não estaria aqui, já teria jogado a toalha. Temos ainda 15 jogos pela frente, é muita coisa, mas temos que começar a pontuar, senão vai começar a ficar realmente difícil", disse.

Maicosuel reconheceu que o momento do Paraná é delicado, mas garante que o elenco está dando seu máximo para tentar escapar do rebaixamento.

O técnico no Paraná, Claudinei Oliveira, tem dificuldades para escalar o time que pega o Santos, já que Cleber Reis, Leando Vilela e Silvinho não podem jogar. Enquanto o zagueiro e o atacante estão lesionados, o meia está suspenso.

Historicamente o Santos tem dificuldade quando joga contra o Paraná no Durival de Britto. São 5 jogos: 2 vitórias do Tricolor, 2 do Peixe e um empate.

O Santos no meio da tabela, em 10°, com 28 pontos, e busca uma vitória fora de casa para se afastar do Z4 e colar no G6.

O Paraná está na última colocação, com apenas 16 pontos conquistados em 23 rodadas, e precisa desesperadamente de uma vitória se ainda quiser lutar para se salvar do rebaixamento.

