Diego Souza marca, São Paulo vence Bahia e volta à liderança do Brasileirão

Na noite de sábado (8), no estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o Bahia. Os tricolores iriam se enfrentar: um querendo voltar à liderança e outro tentando deixar para trás qualquer possibilidade de ficar próximo ao Z-4. Os donos da casa não contavam com peças importantes, tais como Everton (lesão) e Reinaldo (suspensão automática), e o time sentiu falta, principalmente de Everton.

Tanto que o placar só foi aberto aos 14 do segundo tempo, em jogada entre Nenê e Diego Souza. O Bahia pouco chegou à meta de Sidão e quando acionado, o goleiro fez bem seu papel e não comprometeu.

O Bahia surpreendeu ao colocar a proposta de um time mais ofensivo, quando toda equipe do São Paulo, esperava que eles viesse na defensiva. Sem Everton, os donos de casa sofriam para furar o bloqueio. Everton Felipe e Rojas, pouco renderam e o salvador da pátria, poderia ter sido Nenê, que tentava de fora da área, mas sem sucesso. O placar quase for aberto aos 36 minutos, quando Diego Souza dominou no peito, no meio de dois marcadores e soltou uma bomba no ângulo esquerdo, mas apenas assustou.

Estava difícil marcar e mais ainda de se criar algo, dentro de campo. Ambas as equipes erravam muitos passes e deixava seu torcedor irritado. Aguirre promoveu a entrada de Lizieiro e Tréllez, mas vagas de Everton Felipe e Régis. E o gol saiu aos 14 minutos, pelos pés de dois jogadores experientes e essenciais para o tricolor paulista: Nenê e Diego Souza. O camisa 10 cruzou e Diego pegou de primeira, chutando no canto direito e abrindo o marcador no Morumbi. Após o gol, o Bahia não teve força de reação. Mesmo com a entrada de Edgar Junior, para ser companheiro de Zé Rafael, pouco adiantou e levou perigo à meta de Sidão.

O São Paulo volta à liderança e torce para o Grêmio vencer o Inter no domingo (9), para se manter na ponta da tabela. O próximo adversário é diante do Santos, na Vila.

Já o Bahia permanece em 11º na tabela e tem como adversário o Palmeiras, na próxima rodada. A vantagem é que o jogo é na casa dos baianos.