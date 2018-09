Zé Ricardo pede calma e equilíbrio ao Botafogo após derrota para o Fluminense

Com um gol logo aos 11 minutos, o Fluminense garantiu a vitória por 1 a 0 contra o Botafogo nesse domingo, no Maracanã. Digão marcou para o Tricolor. A derrota no clássico Vovô complica ainda mais a situação do Alvinegro no Brasileirão. Zé Ricardo pediu calma e analisou as falhas da equipe na partida.

“O momento é sensível, de pressão, mas faz parte da nossa profissão. Tem que ter equilíbrio, calma. Solucionar problemas em casa. Hoje foi clássico. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo e foi mais feliz, na bola que teve colocou a vantagem. Fatalmente se a gente saísse na frente do placar, eles teriam dificuldade. No segundo tempo fomos mais ativos e tentamos de todas as maneiras, não tem faltado empenho da nossa parte. Agora é trabalhar, ter calma e equilíbrio para recuperar para frente.”

A grande chance do Botafogo veio aos 38 do segundo tempo. Ayrton Lucas colocou a mão na bola na área e o juiz assinalou a penalidade. Lindoso partiu para a cobrança e parou nas mãos de Rodolfo.

“Viemos no 4-2-4, infelizmente não deu certo. Até deu, criou-se a situação do pênalti, mas infelizmente não convertemos. O Lindoso é o batedor oficial da equipe, caso ele não estivesse em campo seria o Kieza. Nada de anormal nesse ponto. Ele perdeu, o goleiro foi eficiente, não foi esse o motivo da nossa derrota.”

Ocupando a 15ª posição da tabela, o Botafogo se mantém com 26 pontos, apenas dois de distância da zona de rebaixamento. Portanto, as próximas rosadas serão decididas. A equipe tem uma semana de trabalho pela frente e Zé Ricardo demonstrou confiança em seu elenco.

“Nossas soluções estão dentro do plantel, isso que vamos trabalhar. Vamos descansar um pouco a cabeça, os jogadores também sofrem pressão e têm se cobrado bastante. Vamos voltar terça, fazer uma semana boa, enfrentar o América-MG com a obrigação, sim, de fazer os três pontos. É importante também pontuar fora de casa. Se você aspira algo maior na competição, esses pontos acabam fazendo a diferença”, concluiu o treinador.

O Botafogo recebe a equipe mineira às 11h do próximo domingo (16), no Estádio Nilton Santos.