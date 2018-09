Jair admite baixa autoestima do Corinthians e reconhece problemas no ataque

A derrota contra o Palmeiras no derby deste domingo (09) marcou a estreia de Jair Ventura como novo técnico do Corinthians. Em coletiva após a partida, que terminou em 1 a 0 para o Alviverde, Jair falou sobre assumir o time durante a semana e sobre a expectativa da partida contra o Flamengo, válida pelas semifinais da Copa do Brasil.

"Não deu para implementar nada, nem mudei a escalação, dei sequência ao trabalho. Seria imprudente mudar sem treino. Mas não temos tempo, temos o Flamengo já agora. Temos de reverter essa situação o quanto antes. Agora é corrigir e virar a chave para a Copa do Brasil, que estamos perto do título. Um time com a grande do Corinthians só pode olhar pra cima", ressaltou.

"São dois jogos, nada vai ser decidido lá, não importa quem vença. Mas claro que conseguir um resultado fora é muito importante, a gente sabe que trazer pra nossa casa, com a força da torcida, somos muito fortes", destacou.

Sobre a tática do Corinthians em campo, o novo técnico elogiou a postura defensiva do Timão no clássico, mas admitiu a fragilidade do ataque que ficou visível pela forma com que o alvinegro não conseguiu criar situações de perigo e segurar a bola no campo de ataque.

"Foi um clássico de luta, entrega, primeiro tempo mais equilibrado. Poucas chances, os goleiros trabalharam pouco. Sabíamos de tudo o que estava envolvido, o time competiu e marcamos bem. Tivemos dificuldade na organização, sabemos disso", admitiu.

Sobre a má fase da equipe, Jair reconheceu que isso tem mexido com os jogadores e deixado o time com a autoestima baixa.

"Não sou muito de falar, principalmente depois de derrota, mas tem hora que temos que falar. Vamos levantar essa autoestima, não pode perder a confiança quando sofre o gol, não tem poder de reação. A mochila está cheia, a gente sofre e tem de reverter o quanto antes. Já teve troca de treinador, os jogadores que saíram não vão voltar. Somos nós os responsáveis para rever essa situação", disse.

Com a derrota deste domingo, em partida disputada pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão foi ultrapassado pelo Santos e pelo Fluminense, ambos com 31 pontos, fazendo com que o time de Itaquera caísse duas posições na tabela, ficando em 10º lugar com os mesmos 30 pontos.