Após confusão, Odair minimiza declarações de Renato: ''Faria questão de cumprimenta-lo''

Hellman não quis entrar na polêmica da confusão que aconteceu no no Grenal deste domingo (9). Depois de ver seu time bater o maior rival por 1 a 0, o treinador afirmou que não viu o que aconteceu no caminho até os vestiários e que cumprimentaria Renato Gaúcho tranquilamente.

"Se eu tivesse visto que o Renato queria me cumprimentar, faria como fiz no começo do jogo, por iniciativa minha. Depois que me contaram, não vi nada. Se tivesse visto, poderia ter empurra empurra, eu faria questão de cumprimentar o Renato, como faço sempre, quando ganhar e quando perder. Não vi, nem sabia, não vi o que teve, como teve, não vi" - disse Odair.

O comandante também explicou que não viu o ocorrido pois já tinha entrado no vestiário e, em sua sala. Em meio declarações polêmicas do treinador rival, o treinador se esquivou.

"Não sei o que se tá falando, quero desejar os parabéns ao Renato (que está de aniversário), que tenha muita saúde, que essa profissão é muito difícil, que possa ter saúde na vida dele. Eu falo de futebol, olho para frente. Respeito as vitórias e derrotas. É assim que vou seguir minha carreira. Dos últimos três Grenais, ganhamos dois e empatamos um. Fizemos 2 a 0 e fomos desclassificados. Isso é futebol. Quando ganharmos, comemoramos, quando perdemos, vamos trabalhar para o próximo jogo. Aqui não tem desrespeito com ninguém, nem com adversário, nem com campeonato, porque não temos que ganhamos nada. Só um jogo, que hoje era um clássico, mas que vale os mesmos três pontos de qualquer outra partida" - finalizou.

No meio das polêmicas também teve tempo para futebol. E na opinião de Hellman, o time mereceu a vitória. Após um primeiro tempo dificíl, o Inter melhorou a produção e levou perigo ao Grêmio na segunda etapa, sem ficar exclusivamente retrancado. Bem como repetiu a aplicação que tem apresentado ao longo do Brasileirão.

''Mérito em todos aspectos, tático, técnico, de espírito. Dividimos todas as bolas. O Grêmio joga com a mesma proposta em casa e fora. Diferente da Arena, que não tivemos a transição... Hoje tivemos organização para dificultar a posse do Grêmio, tivemos a transição. Trabalhando para dificultar um pouco, fomos muito bem em todos os aspectos. As duas equipes jogaram no meio da semana, mas corremos e nos dedicamos muito.''

Com a vitoria, o Inter soma 49 pontos e se mantém na liderança do Brasileirão, com a mesma pontuação do São Paulo, mas com o critério do saldo de gols sai na vantagem. Na próxima rodada, o time de Odair Hellmann enfrenta a Chapecoense que será disputada no dia 17 de setembro, às 20h, na Arena Condá, em Chapecó.