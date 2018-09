Decisivo contra o Cruzeiro, Magrão recebe elogios de Eduardo Baptista: ''É meu ídolo''

Quem esteve na Ilha do Retiro, presenciando o empate em 0 a 0 do Sport contra o Cruzeiro na tarde de sábado, viu coisas familiares dentro de campo. Mais uma vez o Leão não conseguiu vencer a partida, deu espaço para a Raposa chegar com perigo e não aproveitou as chances que criou. Olhando pelo lado positivo, deu para ver também a estrela de Magrão brilhar outra vez. O goleiro, que é um dos maiores ídolos da história do clube, pegou mais um pênalti com a camisa Rubro-negra. E, mesmo depois da 33ª defesa de penalidades no clube, ele ainda se entusiasma.

"A alegria é grande. Poderia ser maior se a gente tivesse vencido, mas pude ajudar a equipe. Esse pontinho talvez possa nos ajudar lá na frente. Fico feliz por ter ajudado, que é o mais importante. É sempre emocionante quando você ouve o torcedor apoiar. Naquele momento, o torcedor gritou meu nome e depois da defesa, parecia um gol. Ver a torcida pulando, como se fosse comemorando um gol, é sensacional", disse.

As defesas de Magrão entusiasmam também o treinador Eduardo Baptista, que elogiou bastante o goleiro a quem revelou ter idolatria.

"Eu sou torcedor do Sport e sabia que Magrão ia pegar. Falar o quê de Magrão? Ele é meu ídolo. O título mais importante que eu tenho na minha carreira, a Copa do Brasil, foi com ele sendo peça principal. Acho que o torcedor não estava desistindo, eles sabiam que Magrão ia pegar. Eu não tenho muito o que falar dele, ele é espetacular. Se eu falar demais é chover no molhado", disse Eduardo.

Magrão agradeceu a confiança e mostrou confiança de que, com o treinador, a situação leonina vai mudar.

"A confiança é importante, mas a responsabilidade aumenta também (risos). Isso me deixa feliz, ele confiar em mim e, acima de tudo, eu retribuir com a defesa. Então eu acredito muito que a gente vai reverter a situação porque as coisas estão mudando", finalizou.