Thiago Larghi destaca 'empenho dos jogadores' na vitória do Atlético-MG

O Atlético-MG voltou a vencer a segunda partida consecutiva, na noite desta segunda-feira (10). Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra venceu o Atlético-PR, por 3 a 1, no Independência. Com o triunfo, os mineiros ganharam uma posição na tabela: ocupa a 5ª posição, com 41 pontos.

O treinador Thiago Larghi louvou a força dos seus comandados dentro de campo. Segundo ele, o confronto foi difícil, mas graças a garra dos jogadores o resultado positivo veio.

“O grupo está de parabéns pelo empenho, todos que participaram do jogo e também da preparação para a partida. A gente sabe que foi um jogo dificílimo e que conseguimos vencer na força do grupo. Os dois times tiveram chances, foi um grande jogo nesse sentido. Nossa equipe teve que saber jogar esse jogo. A gente sabia que não podia se expor de qualquer maneira porque eles têm um padrão de jogo bem definido. Precisávamos saber jogar o jogo para vencer e foi isso que conseguimos implantar, com o empenho dos nossos jogadores”, expressou.

O comandante atleticano ainda destacou a ambição do Atlético em avançar no Brasileirão. No entanto, é necessário pensar um jogo de cada vez.

“Temos um clássico no próximo domingo e temos que concentrar nos três pontos. É jogo a jogo. Não dá para projetar muita coisa, pensar lá na frente, porque somos cobrados a cada 90 minutos que acontecem. Então, a gente vai conseguindo fazer um time mais competitivo agora. Nessa última fase do ano, serão 14 jogos, 14 finais. Nosso grupo tem que saber disso e seguir concentrado jogo a jogo para fazer boas partidas e somar o maior número possível de pontos”, comunicou.

Com os três pontos garantidos, Larghi agradeceu o apoio dos mais de 20 mil torcedores presentes no estádio, no qual, ao Horto empurraram até na hora do gol contra.

“Não posso deixar de falar na festa da torcida, no apoio do nosso torcedor hoje, que foi, mai uma vez, espetacular, nos incentivando e, mesmo no momento de dificuldade, acreditando no time”, concluiu.

Na próxima rodada, o Atlético-MG encara o o Cruzeiro, às 16h no próximo domingo (16), no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.