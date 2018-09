Mesmo com derrota para o Atlético-MG, Tiago Nunes enaltece poder de criação do Atlético-PR

Mesmo com a derrota para o Atlético-MG, o técnico Tiago Nunes elogiou a postura de seus comandados no Independência. O Furacão saiu na frente com gol contra de Iago Maidana, mas sofreu a virada com gols de Léo Silva, Elias e Ricardo Oliveira.

O treinador rubro-negro enalteceu o número de chances criadas em território adversário. Foram duas bolas na trave e três defesas difíceis do goleiro Victor, em 13 arremates a gol durante o jogo.

“A gente criou muitas situações. A gente não achou os espaços. A gente criou os espaços. A gente expôs muitas dificuldades do Atlético hoje. A gente é uma das poucas equipes que criou tantas situações e jogou tão à vontade aqui, mas, mais uma vez, tem a questão do aproveitamento. Se você cria tantas situações e não mata, complica porque o Atlético tem jogadores de muito quilate, de muita qualidade que, quando tem a chance, acabam matando”, afirmou.

Apesar das oportunidades, o Atlético-PR viu seu xará de Minas Gerais ser mais efetivo e conquistar a vitória, a segunda seguida na competição.

“O Atlético Mineiro foi cirúrgico. A gente neutralizou o Atlético em boa parte do jogo, acabou criando um incômodo. O torcedor já estava ficando incomodado, eles já estavam forçando o passe. Quando tiveram a oportunidade, em um erro capital nosso, acabaram matando e construíram a vitória. O Atlético, com o placar favorável aqui dentro, consegue fazer um jogo mais calmo, trazer a torcida, condicionar a arbitragem em alguns momentos e, através disso, vencer”, analisou Tiago.

Com o resultado, o Furacão continua próximo à zona de rebaixamento, na 14ª posição, com três pontos a mais que o Sport, time que abre o Z-4. Fato que gera incômodo em Tiago Nunes, que voltou a falar sobre as ambições do Rubro-Negro no certame nacional.

“Sempre nos preocupamos em distanciar da zona de rebaixamento. Então, a gente tem como primeiro objetivo, sim, se consolidar fora da zona. A partir daí, vamos tentar algo mais dentro da competição. Mas não podemos esquecer que chegamos a ser o último colocado, o 20°, mas saímos da zona. Naturalmente, a expectativa vai aumentando, mas sabemos que nosso campeonato é consolidar em uma posição fora da zona de rebaixamento”, frisou.

Agora a equipe paranaense viaja para Chapecó, onde enfrenta na quinta-feira, às 20h, a Chapecoense, em partida atrasada da 20ª rodada. Depois, será a vez de receber o Fluminense, no próximo domingo, às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.