Edinho valoriza ponto conquistado contra América-MG e elogia trabalho de Lisca no Ceará

O empate contra o América-MG marcou o terceiro jogo seguido sem derrotas do Ceará neste Brasileirão. O resultado fez o Alvinegro empatar em pontos com o Sport, 17º colocado, e diminuir a distância para o 16º, Vasco, para apenas um ponto. O volante Edinho mostrou uma visão positiva sobre o resultado em Belo Horizonte, que junto com o desempenho melhorado do Vovô pós-parada para a Copa do Mundo, recolocou os cearenses na briga para sair do Z-4.

"Foi um ponto importante. Apesar de ter sido empate, pontuamos. É fundamental continuarmos somando pontos e confirmar de vez nosso objetivo que é deixar a zona do descenso", disse.

Edinho tem sido peça fundamental no meio-campo do Ceará. No início do ano, quando ainda defendia o CSA pela Série B, fez 19 desarmes em 13 jogos. No Ceará, já são 11 desarmes nas nove partidas disputadas. Mas ele preferiu não dar muita moral para as estatísticas e focar no objetivo do clube Alvinegro.

"Não fico muito apegado aos números. Quero é ajudar o Ceará a subir na tabela. O trabalho do Lisca tem que ser ressaltado, a equipe joga muito organizada em campo e isso facilita dentro de campo. Teremos um jogo difícil semana que vem dentro de casa diante do Vitória, mas confiamos muito na força da nossa torcida para ajudar a conquistar mais três pontos", finalizou.

O próximo compromisso do Vovô é contra o Vitória, na Arena Castelão, às 16h do próximo sábado, em partida válida pela abertura da 25ª rodada do Brasileirão.