Rogério Micale é anunciado como novo técnico do Figueirense

A diretoria do Figueirense agiu rápido após a demissão de Milton Cruz e já definiu o novo treinador para a sequência da temporada. Rogério Micale, de 49 anos, foi anunciado através da assessoria de imprensa do clube ao fim da tarde desta segunda-feira (10).

Micale voltará a trabalhar no clube catarinense 10 anos depois de sua primeira passagem. Em 2008, ele conduziu o Figueira ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de categorias de base do país.

Agora, o treinador terá a missão de conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Na atual oitava colocação com 38 pontos, o Alvinegro convive com uma campanha bastante irregular, principalmente jogando em seus domínios, fato que motivou a saída de Milton.

Esta será a terceira oportunidade de Micale em dirigir uma equipe profissional. Após conquistar o inédito Ouro Olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, ele trabalhou no Atlético Mineiro, em 2017, e no Paraná, neste ano, acabando demitido em ambos os clubes.

A apresentação oficial está marcada para a tarde desta terça, quando o comandante chegará à Florianópolis para assinar o contrato e posteriormente conceder entrevista coletiva.

A estréia no comando técnico do Figueirense será já na próxima sexta-feira (14), contra o São Bento, às 20h30, no Orlando Scarpelli. A partida é válida pela 27ª rodada da Segundona.